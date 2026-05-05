В Иркутске запустили конкурс видеороликов для архитектурной подсветки телевышки к 365-летию города

В столице Прибайкалья стартовал прием заявок на первый открытый конкурс медиаискусства «Иркутская вышка». Участникам предлагают создать видеоролики для архитектурной подсветки телевизионной мачты, а победители станут частью одноименного фестиваля мультимедийного искусства в рамках празднования 365-летия города.

Организаторами выступают ГТРК «Иркутск» совместно с мэрией и Российской телевизионной и радиовещательной сетью.

«Идея украсить самый высокий объект в городе работами иркутян появилась в ходе подготовки к празднованию юбилея регионального центра. Ролики можно посвятить Иркутску, Байкалу, космосу. Главное – желание создать абстракцию или световой перфоманс продолжительностью не более трех минут и поделиться своим творчеством с земляками. Лучшие проекты будут транслировать в начале июня на телевышке», – рассказала директор ГТРК «Иркутск» Ольга Ринчинова.

Помимо трансляции на самой вышке, видео с роликами победителей конкурса планируют размещать в социальных сетях администрации города и программы «Вести Иркутск». Организаторы подчеркивают, что, несмотря на определенные технические требования к работам, они готовы оказать содействие в создании конкурсной работы при наличии четко оформленной идеи и видеоряда.