Роспотребнадзор запретил продажу 112 тыс. бутылок минеральной воды Baikal pearl

Система маркировки «Честный знак» приостановила продажу 112 тыс. бутылок минеральной воды Baikal pearl по поручению Роспотребнадзора, узнало издание РБК. Ограничения затронули партию в стеклянной таре объемом 0,53 л с датой производства 22 августа 2025 года и сроком годности до 28 августа 2027 года. В ведомстве объяснили, что продукция может быть связана со случаем причинения вреда здоровью.

«Предприятие выпустило 112 тыс. бутылок потенциально небезопасной воды – их продажа была заблокирована, и потребители не смогут ее купить до завершения проверок ведомства», – заявил заместитель генерального директора ЦРПТ, оператора системы «Честный знак», Реваз Юсупов.

Он также подчеркнул, что система позволяет блокировать продажу конкретных товаров по индивидуальному коду и не допускать на рынок небезопасную продукцию.

Роспотребнадзор поручил приостановить реализацию продукции до получения официального разрешения после завершения всех проверочных мероприятий.

Ранее Nestle начала процедуру добровольного отзыва на территории страны ограниченного количества партий сухих молочных смесей детского питания. Данное решение, как сообщает компания, является частью ее глобальных мер предосторожности и принято в связи с выявленным потенциальным риском наличия токсина цереулида в сырье, поставляемом одним из внешних партнеров.