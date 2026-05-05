В Братске задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий и светошумовых пистолетов из ПВЗ

В Братске сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении ювелирных изделий и светошумовых пистолетов из пункта выдачи заказов маркетплейса. Мужчина действовал по схожей схеме: предъявлял штрихкод для получения товаров, а после имитации оплаты скрывался с ними. Общий ущерб превысил 400 тыс. рублей.

По данным полиции, первой с заявлением обратилась сотрудница одного из филиалов маркетплейса. Она рассказала, что неизвестный предъявил штрихкод для получения семи пакетов с ювелирными изделиями, после осмотра товара попросил списать средства, забрал товар и вышел. Обнаружив, что оплата не прошла, девушка выбежала на улицу, но мужчина успел скрыться. Оперативники, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого и задержали его – им оказался 44-летний местный житель.

В ходе дальнейшего расследования полицейские также установили причастность братчанина к хищению похожим способом двух светошумовых пистолетов марки «ТТ». По данным фактам возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража в крупном размере) и части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Расследование продолжается.