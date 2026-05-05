Инвесторы вложили в фонды облигаций рекордную сумму денег

Чистый приток средств в российские фонды облигаций в апреле превысил 120 млрд руб. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, это стало рекордом за всю историю наблюдений с 1998 года.

«Предыдущий максимум был achieved в июле 2025 года, когда инвесторы вложили в такие фонды 118,5 млрд руб.», — приводит данные эксперт.

По словам Чернова, главная причина высокого спроса заключается в том, что даже после снижения ключевой ставки до 14,5% годовых рублевые облигации остаются одним из самых привлекательных консервативных инструментов на рынке. «Инвестор получает возможность зафиксировать высокую купонную доходность в качественных выпусках, а через фонд еще и передает выбор бумаг профессиональному управляющему», — поясняет аналитик. «Это важно, потому что управляющий следит за дюрацией, кредитным качеством эмитентов и диверсификацией портфеля», — уточняет Чернов.

Аналитик подчеркивает, что при этом рост интереса к облигациям не отменяет кредитных рисков. «Наиболее уязвимы слабые заемщики и сегмент высокодоходных облигаций», — считает эксперт. По данным Cbonds, которые приводит Чернов, в первом квартале 2026 года на рынке облигаций и ЦФА было зафиксировано 157 кредитных событий против 54 годом ранее. «Проблемы возникли у 29 эмитентов, а объем проблемного долга достиг 9,6 млрд руб. В первом квартале 2026 года 11 эмитентов допустили первичный технический дефолт, из них четыре объявили о дефолте фактическом», — сообщает аналитик.

«На наш взгляд, спрос на фонды облигаций, скорее всего, сохранится, пока ключевая ставка Банка России остается высокой, а рынок акций нестабилен», — прогнозирует Чернов. «Но дальше инвесторы будут внимательнее смотреть на качество портфеля, поэтому основной приток должен идти в фонды ОФЗ и надежных корпоративных эмитентов с высоким кредитным рейтингом, а рискованные выпуски будут торговаться с заметной премией к доходности», — заключает Владимир Чернов.