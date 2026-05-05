В мае Инго Банк начисляет кешбэк до 10% за активный отдых, кино и другие категории

Ежемесячно Инго Банк начисляет участникам программы лояльности Инго Бонус повышенный кешбэк. В мае он составляет до 10% за покупки в категориях на выбор – супермаркеты, кино, цифровые, спортивные товары и товары для здоровья, активный отдых, платные дороги и электронику. Категория «На всё» доступна всем клиентам на постоянной основе.

С подпиской клиенты банка могут выбрать 4 категории, без подписки — 3. В мае такой дополнительной категорией стала «Электроника». Пользователям, получающим пенсию на ИнгоКарту , также доступна для выбора категория «Аптеки» с кешбэком 5% или 7% в зависимости от наличия подписки. Посмотреть список и сохранить понравившиеся категории можно в мобильном и веб-приложении Инго Банка.

Накопленные Ингорубли легко обменять на сертификаты Wildberries, Ozon, «Золотое яблоко», «Спортмастер», «Детский мир» и 200 других партнёров, потратить на оплату путешествий или конвертировать в рубли.

Программа Инго Бонус три года подряд получает премию Loyalty & CX Awards Russia как «Лучшая кобрендинговая программа лояльности» и является трижды лауреатом ежегодной премии «Финансовая элита России» в номинации «Кобрендинговая программа лояльности».

