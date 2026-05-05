Рост спроса на наличные: долгосрочный тренд или временное явление?

По данным Bloomberg, с февраля по апрель резко усилился спрос на наличные. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, за прошлый месяц объем кэша в обращении, по подсчетам агентства, достиг максимальных с сентября 2022-го 600 млрд руб.

«Напомним, что по итогам 2025 года Банк России оценил объем денежных средств, хранящихся на руках у населения, примерно в 3,3 трлн руб.», — приводит данные эксперт.

По словам Мильчаковой, с одной стороны, высокий спрос на наличные говорит о том, что население РФ заранее готовится к чрезвычайным ситуациям. «Даже наличие существенной финансовой подушки безопасности в банке не может застраховать владельца от невозможности воспользоваться этими деньгами на черный день в условиях ограниченного доступа к интернету или к банковским сервисам», — поясняет аналитик.

Эксперт также отмечает, что востребованность бумажных денег связана со снижением ключевой ставки ЦБ РФ и процентов по вкладам, ужесточением контроля банков за безналичными операциями физлиц, а также опасением утечки персональных данных.

Мильчакова обращает внимание, что чрезмерное «увлечение» наличными деньгами, кроме прочего, может сигнализировать о массовом переходе малого и среднего бизнеса в теневой сектор. «Так, по данным ВЦИОМ, в 2025 году каждый второй опрошенный россиянин сталкивался с предложением от бизнеса оплатить товары или услуги наличными деньгами, несмотря на возможность безналичных платежей», — приводит данные аналитик.

По словам эксперта, многие сервисы — каршеринг, такси, оплата парковки в крупных городах, маркетплейсы, интернет-магазины, банковские и финансовые услуги, службы доставки еды и курьерские услуги — уже ориентированы на преимущественную оплату безналичными средствами. «Им придется увеличить затраты, чтобы наладить везде по стране бесперебойную оплату своих услуг наличными. В результате этого услуги подорожают, а комиссии для клиентов и партнеров вырастут», — предупреждает Мильчакова.

«Мы не считаем рост спроса на наличные деньги долгосрочным трендом», — заявляет аналитик. По ее мнению, возможность совершения оплаты в цифровых рублях даже в отсутствие интернета (если рубли заранее скачать как файлы с цифрового кошелька на свой смартфон или иное переносное устройство) может значительно помочь населению и бизнесу, а в конечном счете государству справиться с возникающими трудностями при оплате товаров и услуг, когда интернет недоступен.

«Поэтому мы не ожидаем, что у роста безналичной оплаты уже наступил некий предел. Просто новейшие цифровые технологии могут открыть возможности для населения и бизнеса, которые в перспективе от года до трех лет позволят нормализовать временно подскочивший спрос на наличные», — заключает Наталья Мильчакова.