Транспортная организация в Иркутске задолжала работнику 400 тысяч рублей

В Иркутске транспортную организацию, расположенную в Ленинском районе, уличили в невыплате денег работнику. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«В организации, осуществляющей транспортную обработку грузов, не произведен окончательный расчет с работником при увольнении. В результате образовалась задолженность по оплате труда и иным причитающимся мужчине выплатам в размере свыше 400 тыс. рублей», – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

 Прокуратура внесла руководителю организации представление, после чего долг был полностью погашен. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.


