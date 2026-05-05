Глава муниципалитета в Иркутской области отправился в колонию и лишился 7 млн из-за взяток

В Иркутской области вынесен приговор чиновнику по уголовному делу о взяточничестве. Мужчину оштрафовали на крупную сумму и отправили в колонию, сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в декабре 2023 года и августе 2024 года подсудимый на посту главы муниципального образования лично и через посредника незаконно получил 1 млн рублей от представителя подрядчика, имевшего негативную репутацию в связи с ненадлежащим исполнением контракта по ремонту участков теплотрассы в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района.

Деньги, полученные в качестве взяток, платились за помощь подрядной организации в получении преимущества в будущих закупках, проводимых администрацией Усть-Ордынского муниципального образования. Это должно было гарантировать заключение муниципальных контрактов, а также обеспечить быстрое одобрение выполненных работ и их своевременную оплату.

Для придания видимости законности деньги передавались под видом оплаты строительных материалов и песчано-гравийной смеси. Подсудимый на судебном заседании вину в преступлениях не признал, выдвинув свою версию произошедшего.

Чиновника приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, оштрафовали на 7 млн рублей, лишив права занимать определенные должности на срок 6 лет.

Также в доход государства конфискован эквивалент полученных взяток в размере 1 млн рублей.

Мужчина взят под стражу в зале суда.