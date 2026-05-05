Паводковая опасность в Иркутской области: под ударом два района

В Иркутской области два района рискуют быть подтопленными в ближайшее время на фоне вскрытия реки Нижняя Тунгуска на участке Подволошино – Преображенка, которое ожидается в период с 5 по 12 мая. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по региону.

«При вскрытии реки возможно резкое повышение уровня воды, образование опасных заторов льда, затопление пониженных участков местности, при образовании заторов существует угроза затопления населенных пунктов», – предупредили в ведомстве и добавили, что под ударом могут оказаться Киренский и Катангский районы.

Пока показатели ниже критических отметок, но на некоторых участках близки к таковым: мониторинг продолжается. В случае необходимости будут приняты меры реагирования.