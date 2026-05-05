Курсы валют ЦБ РФ на 6 мая: 75,3448 руб/доллар США и 88,3463 руб/евро

ЦБ РФ с 6 мая установил следующие официальные курсы валют:
- 1 доллар США - 75,3448 руб.
- 1 евро - 88,3463 руб.
- 10 китайских юаней - 110,2470 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0940 р. (0,12%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0812 р. (0,09%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0960 р. (0,09%).
