Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 мая: 11 232,3799 руб/1 г золота и 177,1700/1 г серебра ЦБ РФ с 6 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 11 232,3799 руб.

1 грамм серебра - 177,1700 руб.

1 грамм платины - 4 820,5601 руб.

1 грамм палладия - 3 703,8301 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,0096 р. (0,12%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2200 р. (0,12%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,0098 р. (0,12%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,6200 р. (0,12%) . На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. dims

