59% жителей Иркутской области готовы осваивать новые навыки, чтобы зарабатывать больше

Большинство работников и соискателей Иркутской области готовы осваивать новые профессиональные навыки, чтобы повысить доход и найти более высокооплачиваемую работу. По данным опроса hh.ru, 59% респондентов назвали именно эту причину главной для развития компетенций. Еще 36% заявили о желании повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

В лидерах по востребованности оказались освоение специализированного программного обеспечения, прежде всего 1С, AutoCAD, Photoshop и Figma, а также навыки в сфере финансов и бухучета – налоги, бюджетирование и инвестиции. Эти направления отметили более пятой части опрошенных. Гендерный анализ выявил заметные различия: женщины чаще указывают приоритетным изучение прикладных программ (30% против 25% мужчин) и маркетинга (20,3% против 12%), тогда как почти треть мужчин (29%) хотят развивать ремонтные и строительные навыки, а среди женщин этот показатель составил лишь 2,2%.

Возрастной срез также показал разницу приоритетов: молодежь 18–24 лет тяготеет к цифровой и маркетинговой среде (31,5% выбрали маркетинг и продажи), респонденты 25–34 лет нацелены на системную работу и углубленное изучение ПО, а старшая аудитория 55+ чаще других еще не определилась с направлением развития и при этом проявляет максимальный интерес к медицинским знаниям. Традиционно популярные иностранные языки оказались в нижней части рейтинга, набрав лишь 13%.

«Мы видим, что тренд на непрерывное обучение перешел из разряда "хобби" в стиль жизни. Люди осваивают цифровые навыки, изучают языки программирования, учат налоги не для галочки, а чтобы зарабатывать больше, расти профессионально и строить так называемую портфельную карьеру, когда у человека есть несколько источников дохода. Примечательно, что мотивация прокачать навыки сильно отличается у разных групп респондентов в зависимости от уровня дохода. Так, участники с доходами менее 20 тыс. рублей чаще хотят сменить профессию (17%) или начать бизнес (14%), в то время как люди с доходом выше среднего (150-170 тыс. рублей) больше озабочены именно конкурентоспособностью (65%) – то есть сохранением своих высоких позиций на рынке труда», – отмечает Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.