Битва за рубль: почему власти вновь включают бюджетное правило на фоне нефтяных сверхдоходов

Курс ЦБ для валютной пары USD/RUB на 5 мая составляет 75,44 руб. Как отмечает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам», с начала года американская валюта ослабла к российской на 3,5%.

«Еще с конца апреля курс доллара стабилизировался в районе 74,5–76,5 руб. Также спокойно вел себя и курс юаня, торгуясь в диапазоне 10,9–11,12 руб.», — приводит данные эксперт.

По словам Потавина, во второй половине апреля министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ рассматривает возможность более быстрого возобновления операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила, которые были приостановлены до 1 июля. «Участники рынка посчитали, что такая поспешность была связана с волной апрельского укрепления курса рубля», — поясняет аналитик. Он уточняет, что 21 апреля пара USD/RUB опускалась до 74,5 руб. – это минимальный уровень с марта 2023 года.

«23 апреля Минфин официально сообщил, что возобновляет с мая 2026 года операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае 2026 года», — сообщает эксперт.

Аналитик поясняет, что поскольку действие бюджетного правила в марте было временно приостановлено до 1 июля, российская валюта стала заложником тех потоков валюты, которые приходят на внутренний рынок. «Поэтому резкое и сильное ослабление рубля в марте сменилось его сильным укреплением в апреле», — подчеркивает Потавин.

«Поскольку финансовые власти обязаны поддерживать стабильность курса национальной валюты, было принято решение вновь включить в действие бюджетное правило, благодаря которому курс рубля вел себя вполне стабильно в конце прошлого и начале этого года. Плюс к этому, неконтролируемое усиление рубля нивелирует то удорожание нефти, которое мы видим весной этого года», — считает аналитик.

По мнению Потавина, поскольку власти вновь запускают бюджетное правило, значит после продаж валюты в начале года они должны будут начать покупку валюты (золота) в ближайшее время. «Ожидания дополнительного спроса на валюту со стороны государства уже стабилизировало курс доллара к рублю на прошлой неделе», — уточняет эксперт.

«По факту укрепление рубля не выгодно ни экспортерам, ни правительству. Сверхвысокие цены на нефть, которые мы видим в марте, апреле и в начале мая на мировом рынке, смогли бы пополнить упавшие объемы валютных резервов», — поясняет аналитик. По его словам, многие инвестбанки прогнозируют более слабый средний курс рубля во втором полугодии 2026 года в основном из-за планов Минфина возобновить покупки валюты. «Чем выше будут цены на нефть, тем более объемными обещают быть покупки валюты на внутреннем рынке», — добавляет Потавин.

Эксперт напоминает, что ранее операции по бюджетному правилу были приостановлены в начале марта. «Напомним, что с июля 2025 г. на фоне низких цен на нефть Минфин ежедневно продавал валюту и золото (в январе-феврале 2026 г. — на 12,8 млрд руб. и 11,9 млрд руб. соответственно)», — сообщает Потавин. Центробанк резко повысил прогноз средней цены нефти — с $45 до $65/барр. По оценке регулятора, это принесет в страну около $58 млрд дополнительной сырьевой выручки: экспортные доходы составят $485 млрд вместо прежней оценки $422 млрд, а профицит торгового баланса будет выше в 1,7 раза — $155 млрд вместо $90 млрд», — приводит данные Потавин. «Но на темпы экономического роста это не повлияет: по мнению Центробанка, ВВП России по итогам этого года может вырасти лишь на 0,5–1,5% — эта оценка осталась неизменной», — уточняет эксперт.

Потавин отмечает, что ниже представлен график сырьевого индекса ЦЦИ/PBC Commodity Index – это сводный индекс цен российского сырьевого экспорта. «На нем видно, что за последнюю неделю он остановил рост и слегка скорректировался, хотя его текущее значение все равно остается на самом высоком уровне с ноября 2022 г. Если бы не было бюджетного правила, то в перспективе мая-июня это сулило бы рублю укреплением», — поясняет аналитик.

«Повышенные цены на нефть, которые держатся с начала марта, приносят России сверхдоходы, которые частично компенсирует крепкий рубль», — считает Потавин. «Напомним, что в рамках бюджетного правила России на 2026 год цена отсечения установлена в размере $59 за баррель нефти марки Urals. Это базовая цена, исходя из которой сформирован бюджет на текущий год. Все доходы сверх этой цены идут на покупку валюты и золота для резервов. Если доходы ниже базовой цены, Минфин продает валюту и золото», — поясняет эксперт.

По словам Потавина, решение Минфина о возобновлении бюджетного правила означает, что при текущих ценах на нефть будут осуществляться покупки иностранной валюты на рынке с целью наполнения ФНБ. «Днем ранее Минэкономразвития сообщило, что средний уровень цены нефти Urals за апрель, применяемый для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), составит $94,87/барр. Для сравнения, в январе цена нефти для налогообложения составила с $40,95/барр., в феврале — $44,59/барр., в марте — $77/барр.», — приводит данные аналитик.

«В ближайшую среду, 6 мая, Минфин отчитается о нефтегазовых доходах за апрель и объявит объем валютных операций по бюджетному правилу на май», — сообщает Потавин. «По нашим приблизительным оценкам, объем покупок валюты в ближайший месяц может составить чуть менее 400 млрд руб. или порядка 13 млрд руб. в день. Такая оценка соответствует историческим уровням покупок Минфина (например, 11–13 млрд руб./день в прошлом)», — уточняет эксперт.

Потавин поясняет, насколько велика эта сумма: «Для сравнения, ежедневный оборот на валютном рынке Московской биржи (основная площадка для USD/RUB, CNY/RUB и др.) исторически достигает сотен миллиардов рублей. Поэтому та величина валюты, которую Минфин начал опять скупать с рынка, мала по сравнению с общим оборотом валютного рынка и вряд ли сильно повлияет на курс рубля. Скорее это будет просто стабилизирующий фактор для российской валюты», — считает аналитик.

«В нашем базовом сценарии курс доллара в ближайшее время будет торговаться в диапазоне 75–77 руб., а ближе к концу года мы ждем повышения курса доллара до 85 руб.», — заключает Александр Потавин.