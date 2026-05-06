Фондовый рынок развернулся на 180 градусов во второй половине дня

5 мая российский фондовый рынок завершил в незначительном плюсе. Как отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,95%, а долларовый РТС — на 0,94%.

«Ближневосточная ситуация остаётся по-прежнему полной противоречий, слухов и политических спекуляций. Ормузский пролив – под двойным контролем Ирана и США», — поясняет эксперт. По словам Мильчаковой, власти Пакистана, недавно выступавшие посредниками в попытках усадить за стол переговоров США и Иран, заявляют, что продолжение переговоров вполне возможно. Brent упала на 2,8% до $110,71 в ожидании очередной попытки деэскалации иранского конфликта. «Мы пока сохраняем прогноз динамики цены Brent на текущей неделе в $108-115 за баррель», — уточняет Мильчакова.

Эксперт обращает внимание, что российская нефть Urals продолжает торговаться с премией или с самым минимальным дисконтом к Brent, а зарубежные новостные агентства уже подсчитывают доходы российского бюджета. «Так, в Bloomberg считают, что нефтегазовые доходы России от нефтяного экспорта в апреле уже превысили объём полученных нефтегазовых доходов за весь 1 квартал», — приводит данные Мильчакова. «Для российского фондового рынка эти новости создали определённый позитивный фон, который смог немного отодвинуть на второй план неприятную ситуацию с арестом имущества основателя "Русагро" Вадима Мошковича», — считает аналитик.

Лидерами роста на фондовом рынке, по информации Мильчаковой, оказались акции НОВАТЭКа (+3%), «Инарктики» (+2,8%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,6%), акции «Россетей» (+2,5%). «Акции НОВАТЭКа выросли лучше рынка, скорее всего, на вышедших оценках европейских экспертов о том, что экспорт СПГ из России в январе-апреле 2026 года увеличился на 9% в годовом выражении, несмотря на то, что с 25 апреля Евросоюз официально отказался от заключения краткосрочных контрактов на покупку СПГ у российских поставщиков», — поясняет эксперт.

По словам Мильчаковой, эти результаты наверняка найдут отражение в финансовых результатах НОВАТЭКа по итогам 1 квартала 2026 года. «Напомним, что добыча природного газа НОВАТЭКом в 1 квартале текущего года выросла на 3,1% в годовом выражении до 22,03 млрд кубометров. Такой рост был бы невозможен без роста спроса на газ как на внутреннем рынке, так и на внешних», — уточняет аналитик. «Наша цель по акциям НОВАТЭКа в годовом горизонте составляет 1600 руб., рейтинг – "Покупать" (не является ИИР)», — сообщает Мильчакова.

Лидерами понижения, по данным эксперта, оказались акции КАМАЗа (-1,5%), ОГК-2 (-1,3%), «Россетей Центр и Приволжье» (-1,25%), «Фармсинтеза» (-1,2%). «Акции КАМАЗа упали, несмотря на то, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой корпорации Сергеем Когогиным похвалил операционную деятельность автомобильного гиганта и заявил: "КАМАЗ справляется!"», — приводит слова Мильчакова. «По всей видимости, падение акций эмитента связано с общим кризисом на автомобильном рынке, в том числе – с падением продаж тяжёлых грузовиков в России на 30% в 1 квартале к аналогичному периоду 2025 года», — поясняет аналитик.

Говоря о корпоративных событиях, эксперт отмечает, что важным событием дня стала новость об одобрении советом директоров группы «Промомед» её первых в истории дивидендов, которые группа выплатит по итогам 1 квартала 2026 года. «Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить выплату дивиденда за 1 квартал в размере 8 руб. на акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов в случае их одобрения годовым общим собранием акционеров назначена на 20 июня», — сообщает Мильчакова. «Дивидендная доходность по акциям эмитента составит, по нашим расчётам, 2% за квартал, но это для России достаточно неплохой показатель», — считает аналитик. «Наша цель по акциям "Промомеда" в годовом горизонте составляет 500 руб., рейтинг – "Покупать" (не является ИИР)», — уточняет Мильчакова.

Аналитик отмечает, что рубль умеренно растёт. «Биржевой курс пары CNY/RUB снизился на 2 коп., до 11,05 руб. Пара USD/RUB упала на 15 коп., до 75,45 руб., а пара EUR/RUB — на 8 коп., до 88,30 руб.», — приводит данные Мильчакова.

«Ожидаем, что индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2600–2700 пунктов», — прогнозирует эксперт. «Прогнозируем курсы доллара, евро и юаня: 74–76 руб., 87–89 руб. и 10,9–11,4 руб. соответственно», — заключает Наталья Мильчакова.