ИЭСК направила почти 100 млн рублей на восстановление лесов Приангарья в 2025 году

Иркутская электросетевая компания в 2025 году вложила почти 100 млн рублей в проекты по восстановлению лесов, не считая расходов на благоустройство территорий после строительных и ремонтных работ. Компания работает в тесном сотрудничестве с региональным Министерством лесного хозяйства и всегда предусматривает компенсационные высадки деревьев. Каждый энергообъект проектируется с учетом принципа «не навреди».

«Для нас важно не просто построить объект, а сделать это максимально бережно. Каждый проект изначально включает план компенсации воздействия на природу. Мы согласовываем эти меры с местными властями и лесными хозяйствами, чтобы обеспечить регион энергией, не нанося ущерба его природному богатству», – заявил заместитель генерального директора ИЭСК по инвестиционной деятельности Александр Щекин.

В минувшем году при строительстве 80-километровой линии электропередачи Тайшет-Замзор в сибирской тайге компания вложила 24 млн рублей в восстановление застроенных участков леса. В 2027 году в рамках строительства новой подстанции «Курган» в районе Грановщины ИЭСК высадит молодой лес на площади более 10 гектаров. Вместо вынужденно снесенных при строительстве деревьев всегда высаживаются новые.