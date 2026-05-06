РЖД сдает в долгосрочную аренду вокзальные помещения под гостиницы в 64 городах РФ

ОАО «РЖД» выставило на торги право долгосрочной аренды нежилых помещений вокзальных комплексов общей площадью более 45 тыс. кв. м. Объекты расположены в 64 городах Российской Федерации и предназначены для оказания гостиничных услуг и организации комнат длительного отдыха. Срок аренды составляет пять лет с возможностью последующей пролонгации.

В список входят помещения в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Владивостоке, Хабаровске, Кемерове, Омске, Новосибирске, Иркутске и других крупных городах.

Общая сумма аренды составляет 23,9 млн руб. в месяц.

Напомним, что в 2026 году РЖД планирует сократить центральный аппарат на 15%. Ранее РЖД выставило на продажу ряд объектов: Рижский вокзал за 4 млрд, пять зданий в Москве, Краснодаре и Красноярске – в их числе депо «Лихоборы» в районе Коптево – 3,5 млрд. Также компания рассматривает возможность продажи принадлежащих ей офисных помещений в комплексе Moscow Towers.

Кабинет министров рассматривает комплекс мер по улучшению финансовой ситуации РЖД. Согласно источникам, правительство планирует провести реструктуризацию задолженности компании, снизить расходы и реализовать некоторые активы.