Эксперты назвали пенсию, которая ждет российских блогеров: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Казахстан решил отказаться от российской электроэнергии, эксперты назвали размер будущих пенсий блогеров в РФ, в Санкт-Петербурге законодательно запретят строить жилье под видом гостиниц, а в Иркутской области названы застройщики-лидеры по текущему строительству. Подробнее – в обзоре СИА.

Отказ от электричества

Замминистра энергетики Казахстана Сунгат Есимханов заявил, что страна решила отказаться от поставок электроэнергии из России с 2027 года. Это связано с развитием своих энергомощностей. «Если в конце этого года – начале следующего все наши плановые объекты введем, то в 2027 году, я думаю, вообще не будем [закупать электроэнергию из России», – сказал он.

Борьба с псевдожильем

В Санкт-Петербурге решили запретить строить жилье под видом гостиниц. Новым реальным гостиницам хотят присваивать статус «приоритетный туристский проект» – разрабатывается соответствующий закон. В случае нарушения условий договора девелоперам грозят крупные штрафы. По данным РБК, в проект заложен механизм, обеспечивающий недопущение использования гостиниц в качестве апартаментов, например, предусмотрен запрет на привлечение денег граждан и юридических лиц в качестве «дольщиков».

Будущее блогеров

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, на какую пенсию в будущем смогут рассчитывать блогеры. «Максимальный размер взноса в 2026 году - 572 204 рубля. Он позволяет сформировать 1 год стажа и 8,72 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент). Таким образом, за 25 лет получится сформировать 218 ИПК, в результате чего размер пенсии составит 43 758 рублей», – пояснил эксперт ТАСС.

Колония за коррупцию

В Иркутской области осудили главу одного из муниципальных образований за получении взяток на 1 млн рублей, которые были заплачены за помощь подрядной организации в получении преимущества в будущих закупках. Чиновника приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, оштрафовали на 7 млн рублей, изъяли имущество а 1 млн рублей – компенсация за взятку.

Застройщики-лидеры

Названы застройщики-лидеры Иркутской области по объему текущего строительства по итогам апреля 2026 года. На первом месте разместилась ГК «Новый город», доля рынка которого в регионе составила 11,34% – 99,3 тыс. м². В тройке лидеров также ГК «ДомСтрой» – 56 тыс. м², 6,4% – и ГК «Грандстрой» – 54,7 тыс. м², 6,25%.