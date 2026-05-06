Застройщик заплатит 6 млн рублей за некачественное жилье для сирот в Иркутской области

Экс-руководителя и бывшего главного инженера организации-застройщика в Иркутской области признали виновными в мошенничестве. Им придется заплатить крупную сумму за аферу, сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, указанные лица при возведении двух блок-секций в поселке Куйтун для детей-сирот нарушили контрактные обязательства. Они передали региональному министерству имущественных отношений 72 квартиры, которые частично не были готовы. При этом они получили разрешение на ввод в эксплуатацию и оплату.

Преступников приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей каждому. Накануне был удовлетворен иск, в соответствии с которым они должны будут выплатить 6 млн рублей ущерба областному бюджету.