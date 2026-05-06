Фельдшер попался на подделке больничных за взятки в Иркутской области

В Иркутской области за взяточничество вынесли приговор фельдшеру из Железногорска-Илимского. Его уличили в оформлении фиктивных листков нетрудоспособности, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Мужчина оформил 25 фиктивных электронных листов нетрудоспособности, получив за это от 16 человек лично и через посредника взяток на общую сумму 92 тыс. рублей.

«Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, личность подсудимого, признание вины и раскаяние, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей с рассрочкой его выплаты», – рассказали в пресс-службе.