В правительстве предложили отменить согласование с собственниками земли при прокладке коммуникаций к ЦОД

Строители центров обработки данных зачастую не могут своевременно подвести к объектам высоковольтные кабельные линии и каналы связи из-за сопротивления собственников земельных участков и инженерных инфраструктур. Об этом узнали «Известия».

Как следует из проекта дорожной карты Аналитического центра при правительстве, отказ или уклонение от согласования даже одного владельца блокирует весь проект. Для решения проблемы предлагается исключить из Гражданского кодекса норму об обязательном получении согласия всех собственников при прокладке коммуникаций.

«Отказ или уклонение от ответа даже одного из них блокирует весь проект. Операторы вынуждены вступать в затяжные судебные споры об установлении сервитута, перепроектировать трассы с существенным удлинением маршрута или выплачивать необоснованно завышенные компенсации», – указано в документе.

По оценкам участников рынка, получение согласований от всех правообладателей на трассе может занимать в среднем от шести до 18 месяцев, а в конфликтных случаях – более двух лет, что сопоставимо со сроками строительства самого ЦОД.

Авторы инициативы предлагают сохранить согласование только для случаев, затрагивающих поверхность земли, например при открытой прокладке траншей. При использовании метода горизонтально направленного бурения, когда поверхность не вскрывается, собственников предлагается лишь уведомлять о проводимых работах. По оценке разработчиков, это позволит сократить сроки предпроектной подготовки коммуникаций на 30–40%, а также снизить судебные издержки и расходы на компенсации.

Ранее сообщалось, что правительство планирует ввести для ЦОД и майнеров оплату электроэнергии по модели «бери или плати». Она предусматривает оплату исходя из заявленной максимальной мощности, что, по мнению энергетиков, частично снимет нагрузку с сетей. Но это приведет к замедлению темпов роста отрасли.