По-настоящему новая энергия: Эн+ завершает замену рабочих колес на Братской ГЭС

В рамках программы модернизации «Новая энергия» специалисты Братской гидроэлектростанции (входит в Эн+) завершают проект по замене рабочих колес на всех турбинах: на станции выведен в капитальный ремонт последний из еще не прошедших модернизацию гидроагрегатов, №11. 73-тонное рабочее колесо для него доставили на станцию в начале этого года.

Эта шестиметровая деталь разработана российскими инженерами и произведена на одном из отечественных машиностроительных предприятий.

Возвращение в строй после капитального ремонта последнего обновленного гидроагрегата завершит третий этап модернизации Братской ГЭС по программе «Новая энергия» и станет настоящим подарком к юбилею легендарной станции – 28 ноября 2026 года Братская ГЭС отметит 65-летие.

Директор предприятия Евгений Стрелков сообщил, что выработка станции после технического перевооружения увеличится на 2,5 миллиарда кВт*ч в год.

Но процесс обновления на этом не закончится. В планах – проведение работ по замене гидрогенераторов.

Программа модернизации «Новая энергия», инициатором которой много лет назад выступил основатель энергохолдинга Эн+ Олег Дерипаска, стартовала на Братской гидроэлектростанции в 2007 году. В рамках первых двух этапов были модернизированы 12 гидроагрегатов. В 2021 году стартовал третий этап программы, в его рамках заменили еще 5 рабочих колес.

Программа охватывает 4 крупнейшие ГЭС холдинга: Красноярскую, Братскую, Иркутскую и Усть-Илимскую. Общий объем инвестиций составляет более 21 млрд рублей.