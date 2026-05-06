В России на 25% выросло число нотариальных сделок с земельными участками

По данным Федеральной нотариальной палаты (ФНП), в 2025 году с участием нотариусов было совершено 330 тыс. сделок с земельными участками - как со строениями, так и без. Этот на 25% больше, чем в предыдущем году.

Динамика сохраняется и в 2026 году: только за первый квартал в России проведено около 66 тыс. нотариальных сделок с земельными участками. Причем в лидеры вышли новые регионы РФ.

Одной из главных причин роста в ФНП называют стремление сторон повысить безопасность сделок, избежать рисков, которых в земельных вопросах немало.

Один из ключевых – отсутствие межевания. Вот уже более года межевание обязательно как для перехода права собственности, так и для постановки объекта на кадастровый учет.

Еще один серьезный риск – несоответствие категории земли и ее назначения целям покупателя. Например, строить дом для постоянного проживания лучше на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство. А на участке под огородничество можно возвести только хозяйственные постройки, вроде погреба или сарая для инструментов. Нотариусы, указывают в ФНП, помогают получить из ЕГРН необходимую информацию.

В практике нередки и случаи, когда в договоре указаны лишь земельный участок и расположенный на нем жилой дом, а в выписке из ЕГРН есть и другие капитальные объекты — баня, гараж, сарай. Однако по закону землю можно отчуждать только вместе со всеми расположенными на ней строениями, если все эти объекты принадлежат одному собственнику.

«Если строения реально существуют, их необходимо внести в договор. Если же они снесены, то перед оформлением сделки собственнику следует снять их с кадастрового учета», – поясняют в ФНП.

Еще одна проблема, о которой может предупредить нотариус, – дом юридически не привязан к данному участку.

Кроме того, возможна ситуация, когда у дома и участка разные собственники. В этом случае хозяин строения имеет преимущественное право на покупку земли, а если не известить его по всем правилам, то он в дальнейшем может и оспорить сделку.

Напомним, Газета Дело проводила круглый стол, посвященный загородной жизни на котором эксперты-практики ИЖС рассказывали, какие неожиданности и ловушки ожидают покупателей загородной недвижимости, и как их избежать. Участники рекомендовали обращать особое внимание на ограничения на использование земли, которых в Иркутской области немало: это и принадлежность к лесному фонду, и территории воинских частей, и зоны затопления. Чтобы это выяснить, необходимо поднимать все правоустанавливающие документы: ПЗЗ (правила землепользования и застройки), генпланы и другие акты, регулирующие земельные вопросы в населённых пунктах.



Также на круглом столе прозвучал совет трезво оценивать транспортную доступность участка, наличие инженерных сетей и социальной инфраструктуры. Отдельно было подчеркнуто, что покупка недвижимости на вторичном рынке требует юридической экспертизы: как земельных участков, так и уже построенного дома – на предмет возможных обременений, нерешенных вопросов с наследованием, сложностей с собственниками. А в идеале – и строительной, от сертифицированного эксперта.