Реконструкция причала «Рогатка» в Листвянке начнется в 2027 году

В Иркутской области ищут подрядчика, который выполнит реконструкцию причала «Рогатка». С этой пристани паромы возят местных жителей и туристов в Порт Байкал. Подробности сообщает СИА со ссылкой на документацию на портале госзакупок.

Исполнителю предстоит разработать проект производства работ, после чего приступить к его реализации. Непосредственно строительство начнется в мае 2027 года, завершится в ноябре 2028 года. Будет построен причал с увеличенной площадью для швартовки судов и с подъездной дорогой, появится зарядная станция для судов на электрической тяге, а также зал ожидания на не менее чем 60 пассажиров.

Проект реализуют в рамках федеральной программы «Пять морей и озеро Байкал». Стоимость реконструкции оценивается в 1,4 млрд рублей.