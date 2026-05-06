Строительный сектор Иркутской области демонстрирует спад

Аналитики Иркутскстата зафиксировали спад в строительном секторе региона. Показатели за первый квартал 2026 года снизились на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Строительный сектор региона допустил снижение: за январь-март выполнено работ на сумму 46,1 млрд рублей, на 5% меньше показателя прошлого года. Построено 1903 здания, включая 78 нежилых объектов. Введено в эксплуатацию 2933 квартиры общей площадью 321,4 тыс. кв. метров», – отмечают аналитики.

Почти половина – 49,6% – введенного жилья приходится на Иркутский район, 90,5% этого объема построено жителями за счет собственных средств и кредитов.