Байкальская энергетическая компания готова инвестировать в теплоснабжение и электроэнергетику региона свыше 14 млрд рублей

Байкальская энергетическая компания (входит в Эн+) в 2027 году намерена инвестировать в развитие электроэнергетики и теплоснабжения 14,3 млрд рублей, из которых 8,7 млрд рублей будут направлены на повышение качества и надежности теплоснабжения. Проекты инвестиционных программ «БЭК» с соответствующими материалами и обоснованиями направлены в правительство региона. При поддержке инициативы энергетиков значительное развитие инфраструктуры затронет 11 городов области.

В частности, на перекладку тепловых сетей в 2027 году предлагается направить 2,98 млрд рублей. Если инвестпрограммы и корректировки к ним будут утверждены в заявленных объемах, специалисты сумеют заменить почти 58 км труб, из которых 15,2 км в Иркутске. Сегодня же энергетики могут перекладывать чуть более 20 км труб по всей области или 0,5% от их протяженности, что в 10 раз меньше нормативных показателей. В Иркутске показатель еще ниже – 0,4%.

Дополнительно 3,4 млрд рублей потребуется для приведения угольной генерации в соответствие новыми требованиям экологического законодательства, строительства золоотвалов и модернизации оборудования на станциях. Принимаемые меры кратно снизят риски аварийных ситуаций, особенно в отопительный период.

Объем инвестиционной программы на 2027 год в Ангарске, включая генерацию электроэнергии и обеспечение теплоснабжением городской округ, определен на уровне чуть более 500 млн рублей, в Братске – порядка 200 млн рублей. По мнению энергетиков, этого недостаточно. В интересах потребителей важно увеличить финансирование. В областном центре на 2026 год программа, предложенная «БЭК», не была утверждена, что делает невозможным перекладку изношенных сетей, замену котельного и иного оборудования на ТЭЦ, связанного с выработкой тепла. Обоснованно необходимый размер вложений в систему теплоснабжения Иркутска на следующий год оценивается почти в 2,1 млрд рублей.

По словам генерального директора ООО «БЭК» Олега Причко, чем активнее происходит обновление коммунальных систем, тем стабильней ее функционирование.

«Создание условий для безопасной жизни граждан в Иркутской области – важная государственная задача. Без надежного теплоснабжения регион не сможет развиваться. Между тем, износ тепловых сетей превышает 80% и продолжает расти. Если сегодня решению этих важнейших вопросов не будет уделено достаточно внимания, проблема продолжит усугубляться и в ближайшем будущем неизбежно приведет к еще большим затратам. Опыт прошедшей зимы это наглядно продемонстрировал» – отметил Олег Причко.

Все затраты, связанные с электроэнергетикой, компания берет на себя. Это замена турбоагрегатов, открытых распределительных устройств, средств автоматики, отечественное программное обеспечение, новые цифровые решения и ряд иных направлений, без которых невозможна стабильная выработка электричества, не менее активно используемого населением для отопления. Ожидаемые инвестиции в этом направлении оцениваются в 5,6 млрд рублей.

Теплоснабжение по закону относится к регулируемым видам деятельности, поэтому в этой части работа Байкальской энергетической компании как субъекта естественной монополии напрямую зависит от принимаемых регионом решений, к которым относятся утверждение представленных инвестпрограмм, внесение в них изменений и оказание мер поддержки.

Увеличение инвестиционной программы далеко не всегда предусматривает значительный рост платы за коммунальные услуги, поскольку затраты на реновацию возможно компенсировать за счет государственных или бюджетных программ. Соответствующие инструменты активно применяются в других регионах страны.