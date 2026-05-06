Господдержка бизнеса в I квартале 2026 года сократилась на 6%

Почти 92,9 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса получили государственную поддержку в первом квартале 2026 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число снизилось на 6%, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование консалтингово-юридического агентства Rodionoff Group.

Наиболее заметное падение зафиксировано в сегменте прямой финансовой поддержки.

Согласно данным исследования, объем прямой финансовой поддержки без гарантий, включающей гранты, субсидии, лизинг, инвестиции в капитал и имущественную поддержку, рухнул почти вдвое – с 9,6 млрд до 5,5 млрд рублей. Резкое падение произошло прежде всего по выдаче грантов – на 53%, до 3,1 млрд рублей.

«Если такие темпы снижения сохранятся, то этот вид помощи как массовый инструмент поддержки МСП перестанет существовать в нынешнем виде уже через 18 месяцев», – говорится в материалах Rodionoff Group.

Выдача займов за год также просела на 19%, а инвестиции в капитал в первом квартале 2026 года не предоставлялись вовсе, хотя за аналогичный период 2025 года их получили 43 компании. Издание направило запрос в Минэкономразвития с просьбой объяснить причины такой тенденции. В 2025–2030 годах на федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» власти направят 329,5 млрд рублей.

Напомним, что самозанятые впервые стали крупнейшей категорией получателей прямой помощи, их доля достигла 53,5%. В 2025 году государство выделило им поддержку на 16,5 млрд рублей.