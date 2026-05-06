Деловая активность в услугах снижается второй месяц подряд

PMI в сфере услуг России в апреле вырос до 49,7 пункта после 49,5 в марте, второй месяц подряд оставаясь ниже нейтральной отметки 50 пунктов. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, это означает, что деловая активность в секторе услуг пока не растет, а продолжает немного снижаться.

«В S&P Global эту динамику объясняют пониженным спросом со стороны клиентов и новым сокращением объема заказов. При этом снижение оказалось умеренным, а темпы спада немного замедлились относительно прошлого месяца», — поясняет эксперт.

По словам Чернова, для рынка в целом это скорее нейтрально-негативный сигнал. «С одной стороны, апрельский PMI показывает, что резкого ухудшения в услугах нет, с другой — сам факт нахождения ниже 50 пунктов подтверждает охлаждение внутреннего спроса», — считает аналитик.

Эксперт обращает внимание, что дополнительно на это указывает снижение занятости в секторе и сокращение незавершенных заказов. «Компании стали осторожнее из-за более слабого притока новых клиентов и стремления сократить издержки», — уточняет Чернов.

«S&P Global отмечает, что рост входящих затрат и отпускных цен в апреле замедлился, что важно для оценки будущей инфляции, так как услуги обычно более чувствительны к зарплатам, аренде, налогам и внутреннему спросу», — сообщает аналитик. «Но говорить о полном снятии инфляционных рисков пока рано, так как расходы компаний все еще растут заметными темпами, из-за чего часть этих издержек продолжает перекладываться в цены для клиентов», — подчеркивает Чернов.

«В целом апрельский PMI подтверждает картину плавного охлаждения экономики. Композитный индекс S&P Global по России также остался ниже зоны роста и составил 49,1 против 48,8 в марте. Это говорит о слабом снижении бизнес-активности не только в услугах, но и в частном секторе в целом», — поясняет эксперт.

По мнению Чернова, для ЦБ такие данные могут быть дополнительным аргументом в пользу осторожного смягчения денежно-кредитной политики, но не в пользу быстрого снижения ставки. «Инфляционное давление слабеет, но деловые ожидания в услугах ухудшились до минимума с декабря 2022 года», — заключает Владимир Чернов.