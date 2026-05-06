Деньги со вкладов пошли на авторынок

В России третий месяц подряд растут продажи легковых авто: по данным агентства «Автостат», в апреле было продано машин на 15% больше, чем год назад и почти на 13% больше, чем в марте. Директор агенства Сергей Целиков в интервью радио РБК предположил, что рост обеспечили средства, которые люди снимают с депозитов.

В общей сложности, по данным «Автостата», за первые четыре месяца 2026 года было продано 382,5 тыс. легковых автомобилей – на 9,6% больше, чем в январе – апреле прошлого года. Причем динамика продаж тоже росла: в феврале было реализовано около 80 тыс. новых «легковушек», в марте уже 104,3 тыс., в апреле продано 117,5 тыс. машин.

«Это связано в первую очередь с тем, что ключевая ставка пошла вниз, – предположил Сергей Целиков. – Люди постепенно забирают деньги со вкладов и тратят на более дорогие покупки, включая автомобили».

По его прогнозу, в конце этого года суммарный рост рынка составит 3–5% к объему 2025-го, когда продажи составили 1,33 млн.

Впрочем, есть и альтернативные объяснения оттепели на авторынке. Так, РБК приводит мнение автоэксперта Игоря Моржаретто, что апрельский рост во многом обусловлен низкой базой 2025-го. Эксперт не видит признаков улучшения ситуации на авторынке и прогнозирует, что по итогам 2026 года продажи останутся на уровне прошлогодних.

Отметим, что ранее агентство сообщало о росте выдачи автокредитов на фоне снижения ключевой ставки и программ поддержки со стороны автопроизводителей. В 1 квартале 2026 года в России в целом было выдано 147,2 тыс. кредитов на покупку новых автомобилей. Для сравнения в январе-марте 2025-го – 125,1 тыс. Вместе с этим увеличивается средний срок кредита и снижается первоначальный взнос (в среднем это 47%).