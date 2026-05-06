«Нас просто выселяют»: бар «Эдисон» закрывается в Иркутске после почти 10 лет работы

Собственники сообщили о закрытии бара «Эдисон», который проработал в 130-м квартале Иркутска 9,5 года. О причинах рассказывается в соцсетях заведения.

«За это время мы пережили пандемию, запреты концертов, отключения электричества, потопы, возгорания, выгорания и многое другое. Но сейчас нас просто выселяют из помещения, и мы ничего не можем с этим поделать», – рассказали владельцы.

Проект, появившийся в 2017 году, является детищем отца и сына Артема и Сергея Орловых. По их словам, он был запущен «без инвестиций, без опыта в общепите, чисто на энтузиазме, любви к музыке» и за прошедшие годы «стал вторым домом для огромного количества людей».

Заведение будет работать до конца этого месяца, до 31 мая. Запланирована серия прощальных мероприятий. При этом владельцы не исключают, что смогут перезапустить его на другой площадке.

«И помните: там, где закрывается одна дверь, обязательно откроется новая. Переговоры о месте для этой двери уже ведутся», – резюмировали представители заведения.