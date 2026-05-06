Бизнесмен ответит за массовое отравление шаурмой в Братске

Расследование уголовного дела по факту массового отравления шаурмой в Братске завершено. Его передадут в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, владелец кафе быстрого питания и повар нарушили санитарно-эпидемиологические правила, в результате чего в продукты для приготовления шаурмы попала сальмонелла. Это привело к массовому заражению посетителей: 13 людям понадобилась помощь медиков.

Виновным лицам грозит до 2 лет лишения свободы либо штраф до 700 тысяч рублей.