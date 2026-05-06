Подпольное самогоноварение стало причиной пожара в жилом доме в Иркутской области

Пожар произошел в Бодайбинском районе Иркутской области из-за самогонного аппарата. Подробности сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

По данным ведомства, накануне в поселке Мамакан загорелся двухквартирный жилой дом. Во время тушения пожара внутри были обнаружены 42-летняя женщина и ее 14-летний сын. Их госпитализировали с ожогами.

«Дознаватели МЧС России установили, что при работе электрического самогонного аппарата с него слетела трубка охлаждения. От смесителя стали выходить пары спиртовой смеси. При выключении аппарата из розетки образовалась искра, впоследствии чего произошло возгорание», – пояснили в МЧС.

Открытое горение на двух квадратных метрах ликвидировали четыре огнеборца с помощью двух автоцистерн.