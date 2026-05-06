Иркутская область направит 50 млн рублей на туристические проекты

Отбор получателей субсидий на развитие туристической инфраструктуры начался в Иркутской области. Лучшие проекты в этом году получат в общей сложности 50 млн рублей, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем тг-канале.

«Субсидия на эти цели распределяется между участниками отрасли в Приангарье с 2024 года. В прошлом году возможностью софинансирования со стороны государства воспользовались шесть предпринимателей. В этом году агентство по туризму региона готово направить 50 млн из рублей из средств федерального и областного бюджетов на поддержку отрасли», – подчеркнул глава региона.

Деньги можно потратить на создание кемпингов, некапитальных объектов общественного питания, причальной инфраструктуры, а также на обустройство пляжей, установку санитарных модулей, плавательных бассейнов, разработку и создание электронных путеводителей по туристским маршрутам, реализацию проектов по развитию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, дорожной инфраструктуры.

Прием заявок открыт до 28 мая.