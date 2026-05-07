Энергохолдинг Эн+ передал больнице в Братске аппараты ИВЛ

Два современных аппарата искусственной вентиляции легких поступили в отделение анестезиологии и реанимации городской больницы №1 Братска при финансовой поддержке Эн+. Эта закупка стала возможной благодаря соглашению о соцпартнерстве между мэрией Братска и энергохолдингом.

Необходимость в обновлении парка техники обусловлена высокой нагрузкой на учреждение, ведь на базе ГБ №1 работает Травмоцентр 2-го уровня, а также нейрохирургическое и урологическое отделения. Это единственные подразделения такого профиля на весь северный регион Иркутской области, где врачи ежедневно проводят сложнейшие операции. Техника предназначена для эффективной работы с пациентами в самых тяжелых состояниях. Главное в этих машинах — интеллектуальный режим управления вентиляцией. Система сама подбирает параметры, адаптируясь к состоянию человека. Это помогает врачам быстрее и безопаснее переводить пациентов на самостоятельное дыхание. Кроме того, техника полностью автономна.

За счёт встроенной турбины аппараты работают без подключения к центральной подаче воздуха, а если пропадёт электричество, аккумуляторы выдержат 4 часа работы.

«Поддержка медицины в Братске – это часть нашей долгосрочной стратегии. Мы понимаем, что современные технологии в руках профессионалов – это тысячи спасенных жизней. Для нас было важно, чтобы ГБ №1 сама выбрала именно то оборудование, которое им необходимо. Мы рады, что наше партнерство с городом приносит такие осязаемые результаты», – подчеркнул Евгений Зенкин, директор по связям с государственными органами и специальным проектам РУСАЛ.

«Эти аппараты ИВЛ жизненно необходимы нашей реанимации для поддержки дыхания у самых тяжелых пациентов. В ГБ №1 работают уникальные для всего севера области отделения нейрохирургии и урологии, где без такой техники проводить сложные операции просто невозможно. Мы признательны Эн+ за то, что они оперативно помогли нам закрыть эту острую потребность», – рассказал Всеволод Левченко, главный врач ГБ №1.

Энергохолдинг последовательно поддерживает здравоохранение Братска — это традиция, заложенная основателем компании Олегом Дерипаска. В разгар пандемии коронавируса в городе построили Центр помощи и спасения, который и сегодня остаётся важной частью системы здравоохранения города.