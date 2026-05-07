Новые профессии в Сибири: Кто нужен прямо сейчас? Сколько платят?

Работодатели в Сибирском федеральном округе этой весной открыли более ста вакансий для специалистов в сфере искусственного интеллекта. По данным базы hh.ru, наибольший спрос на AI-кадры зафиксирован в Новосибирской области, на которую пришлось 57% всех подобных предложений. Далее с большим отрывом следуют Томская область с 18%, Омская область с 14%, Красноярский край с 9% и Алтайский край с 2%.
Среди новых профессий с цифровыми навыками, доступных соискателям из регионов СФО, выделяются AI-архитектор, специалист по созданию контента с помощью ИИ, 2D-художник, работающий с нейросетями, AI-маркетолог и специалист по видеоаналитике и AI-контролю стройки. Максимальное зарплатное предложение этой весной – 500 тыс. рублей – было зафиксировано в вакансии инженера по AI-видеопроизводству для человекоподобных аватаров в Новосибирской области. Вакансия на данный момент закрыта.
Согласно описаниям вакансий, от кандидатов требуются умение работать с нейросетями для генерации контента, способность проводить аудит бизнес-процессов клиентов и выстраивать архитектуру нейросетей, навыки создания визуальных материалов в fantasy-стиле с доработкой вручную, а также компетенции в области автоматизации строительного контроля через камеры. Именно цифровизация сегодня наиболее активно стимулирует появление новых профессий на рынке труда, отмечают аналитики.
Дорогие вакансии для AI-специалистов в Сибирском ФО:
- ML Solution Architect AI Platform (Архитектор решений в области машинного обучения для AI-платформы), до 200 000 ₽ за месяц на руки
- AI Content Creator (Специалист по созданию контента с помощью ИИ), от 1 500 $ за месяц на руки
- Digital-маркетолог / Архитектор маркетинговых систем (E-com, AI), от 100 000 ₽ за месяц на руки
- AI-тренер, эксперт в медицине, до 125 000 ₽ за месяц на руки
- AI-тренер для обучения нейросетей, до 125 000 ₽ за месяц на руки
- AI маркетолог / Контент-маркетолог, от 90 000 ₽ за месяц на руки
- AI Agent Developer (Разработчик ИИ-агентов), до 120 000 ₽ за месяц до вычета налогов
- Промт-инженер, AI – специалист, 60 000 – 90 000 ₽ за месяц на руки
- Инженер автоматизации и AI-решений, от 50 000 ₽ за месяц до вычета налогов