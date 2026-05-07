Новые профессии в Сибири: Кто нужен прямо сейчас? Сколько платят?

Работодатели в Сибирском федеральном округе этой весной открыли более ста вакансий для специалистов в сфере искусственного интеллекта. По данным базы hh.ru, наибольший спрос на AI-кадры зафиксирован в Новосибирской области, на которую пришлось 57% всех подобных предложений. Далее с большим отрывом следуют Томская область с 18%, Омская область с 14%, Красноярский край с 9% и Алтайский край с 2%.

Среди новых профессий с цифровыми навыками, доступных соискателям из регионов СФО, выделяются AI-архитектор, специалист по созданию контента с помощью ИИ, 2D-художник, работающий с нейросетями, AI-маркетолог и специалист по видеоаналитике и AI-контролю стройки. Максимальное зарплатное предложение этой весной – 500 тыс. рублей – было зафиксировано в вакансии инженера по AI-видеопроизводству для человекоподобных аватаров в Новосибирской области. Вакансия на данный момент закрыта.

Согласно описаниям вакансий, от кандидатов требуются умение работать с нейросетями для генерации контента, способность проводить аудит бизнес-процессов клиентов и выстраивать архитектуру нейросетей, навыки создания визуальных материалов в fantasy-стиле с доработкой вручную, а также компетенции в области автоматизации строительного контроля через камеры. Именно цифровизация сегодня наиболее активно стимулирует появление новых профессий на рынке труда, отмечают аналитики.

Дорогие вакансии для AI-специалистов в Сибирском ФО: