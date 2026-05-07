Средняя зарплата в России выросла в три раза за 10 лет: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: ЦБ РФ решил поменять правила ОСАГО, средняя зарплата в России за 10 лет выросла в три раза, Росстат зафиксировал первую в 2026 году недельную дефляцию, а Иркутская область намерена потратить 50 млн рублей на туристические проекты. Подробнее – в обзоре СИА.

Другие правила

Банк России предложил внести изменения в ОСАГО. В соответствии с ними при досрочном отказе от полиса, если договор еще не начал действовать, потребитель сможет вернуть деньги. При этом страховая премия будет возвращаться за вычетом расходов компании на ведение дела и необходимых отчислений, которые равны 22%. Сейчас при досрочном прекращении действия договора ОСАГО деньги не возвращаются.

Рост зарплат

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила ТАСС, что средняя заработная плата в России за десятилетний период увеличилась почти в три раза. «За последние 10 лет заработная плата выросла почти в три раза, с 32 633 рублей в 2016 году до 100 360 рублей в 2025 году», – отметила эксперт, добавив, что за указанный период в три раза вырос и МРОТ, опередив уровень инфляции.

Первая недельная дефляция

Первая в 2026 году недельная дефляция зафиксирована в России. В период с 28 апреля по 4 мая индекс потребительских цен составил 99,98%, то есть дефляция оказалась равна 0,02%. Что касается конкретных товаров, то больше всего цены упали на плодоовощную продукцию – в среднем на 2,7%. Значительнее всего подешевели огурцы – 11,6%, помидоры – 7,5%.

Миллионы на туризм

Отбор получателей субсидий на развитие туристической инфраструктуры начался в Иркутской области. Лучшие проекты в этом году получат в общей сложности 50 млн рублей. Деньги можно потратить на создание кемпингов, некапитальных объектов общественного питания, причальной инфраструктуры, а также на обустройство пляжей, установку санитарных модулей и многое другое. Заявки от претендентов будут собирать до 28 мая.

Бары закрываются

В Иркутской области волна закрытий общепита заведений продолжается. На этот раз карту ресторанов покидает бар «Эдисон», проработавший 9,5 года. «Нас просто выселяют из помещения, и мы ничего не можем с этим поделать», – объяснили собственники причину. Вместе с тем, в отличие от других закрытых проектов, этот рассчитывают перезапустить на другой площадке, поиск которой сейчас ведется.