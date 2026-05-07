40% разницы: зарплаты женщин в Иркутской области существенно отстают от мужских

Аналитики FinExpertiza подсчитали, как различается заработная плата мужчин и женщин в регионах России. Оказалось, что в Иркутской области между доходами представителей различных полов – пропасть почти в 40%.

Приангарье с показателем в 39,5% вошло в пятерку субъектов страны с наибольшим разрывом между заработками мужчин и женщин. Напряженнее обстановка только в Мурманской области, где зарплаты прекрасной половины в среднем на 47% ниже сильной, Забайкальском крае – 44%, Еврейской автономной области – 43,8%, Хакасии – 40,6%, Астраханской области – 39,9%.

Большие разрывы фиксируются еще в Кемеровской области – 39,5%, Бурятии – 39,2%, Курской области и Хабаровском крае – по 38,4%.

Наименьшая разница отмечается в Ингушетии и Кабардино-Балкарии – 13,8%,Ивановской области – 19,8%, Республике Алтай – 20,4%, Северной Осетии – 21,6%.