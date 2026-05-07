Новости

Автопарк частных маршруток начали обновлять в Иркутске: закуплена первая партия

В Иркутске начали обновлять частный маршрутный транспорт. Впервые для города закупили просторные маршрутки, в которых смогут разместиться не только простые пассажиры,  но и люди с детскими колясками, а также инвалиды, следует из данных мэрии.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Мы как перевозчики понимаем, что, поднимая тариф, необходимо повышать комфорт наших пассажиров. Поэтому с коллегами решили сообща закупить пять единиц новых автобусов. Очень надеемся, что иркутяне их оценят», – прокомментировал представитель одной из компаний-перевозчиков Ростислав Белых.

Транспорт приобретен бизнес-сообществом благодаря участию в лизинговой программе Минпромторга России. Каждый из новых автобусов оснащен пневмоподушкой, позволяющей опускать пол до уровня тротуара, пандусом, складывающимися сиденьями.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

Имеются кондиционеры, камеры видеонаблюдения, пять раздвижных форточек, люк, звуковой оповещатель остановок, электронное табло с указанием маршрута над лобовым стеклом и дезинфектор рук.

К осени планируется закупить еще одну партию таких машин.


<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p> <p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p> <p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес