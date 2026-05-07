Автопарк частных маршруток начали обновлять в Иркутске: закуплена первая партия

В Иркутске начали обновлять частный маршрутный транспорт. Впервые для города закупили просторные маршрутки, в которых смогут разместиться не только простые пассажиры, но и люди с детскими колясками, а также инвалиды, следует из данных мэрии.
«Мы как перевозчики понимаем, что, поднимая тариф, необходимо повышать комфорт наших пассажиров. Поэтому с коллегами решили сообща закупить пять единиц новых автобусов. Очень надеемся, что иркутяне их оценят», – прокомментировал представитель одной из компаний-перевозчиков Ростислав Белых.
Транспорт приобретен бизнес-сообществом благодаря участию в лизинговой программе Минпромторга России. Каждый из новых автобусов оснащен пневмоподушкой, позволяющей опускать пол до уровня тротуара, пандусом, складывающимися сиденьями.
Имеются кондиционеры, камеры видеонаблюдения, пять раздвижных форточек, люк, звуковой оповещатель остановок, электронное табло с указанием маршрута над лобовым стеклом и дезинфектор рук.
К осени планируется закупить еще одну партию таких машин.