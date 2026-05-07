Мосбиржа с 13 мая начнет расчет индексов четырех новых криптовалют

Московская биржа с 13 мая 2026 года начнет расчет и публикацию индексов еще четырех иностранных цифровых валют. В перечень войдут солана, рипл, трон и бинанс коин. Таким образом, общее количество криптоиндикаторов площадки достигнет шести, а в перспективе биржа планирует расширить их число до десяти.

Впервые рассчитывать индексы криптовалют Мосбиржа начала в июне 2025 года с запуска индикатора биткоина, а с октября того же года добавила индекс эфира. В дальнейшем перечень могут пополнить догикоин, кардано, хайперликвид и чейнлинк

«В перспективе индикаторы могут быть использованы в качестве базовых активов для финансовых инструментов», – рассказали «Известиям» в пресс-службе торговой площадки.

Для расчета всех индексов будут использоваться данные нескольких криптобирж. Половина информации поступит от крупнейшей в мире биржи Binance, 20% – от базирующейся в ОАЭ Bybit, по 15% придутся на OKX и Bitget. С 13 мая также изменится подход к расчету: вместо ежедневной публикации индексов один раз в сутки площадка начнет вычислять индикаторы каждые 15 секунд в течение всего торгового дня, включая дополнительные сессии на выходных.

Напомним, что за прошедшую неделю курс биткойна вырос более чем на 2% и в понедельник, 4 мая, превысил $80 тысяч.