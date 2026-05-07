Мотоциклистам грозят штрафы до 500 тысяч за гонки в заповедниках Иркутской области

Дирекция по особо охраняемым природным территориям Иркутской области предупредила мотоциклистов и водителей другого транспорта о крупных штрафах, которые грозят за катание по заповедникам. Максимальные санкции – 500 тысяч рублей.

«Сразу скажем: кататься по бездорожью на особо охраняемых природных территориях не просто нельзя, это разрушительно и наказуемо», – пояснили в организации, отметив, что транспорт уничтожает почвенный покров, редкие растения, пугает диких зверей: птицы бросают гнезда, звери покидают привычные места обитания, что приводит к гибели потомства.

Для нарушителей предусмотрены штрафы: для физических лиц (обычных туристов, райдеров) – до 4 тысяч рублей, должностных лиц (инструкторов, организаторов заезда) – до 20 тысяч рублей, юридических лиц (клубов, компаний) – до 500 тысяч рублей. Если ущерб природе значительный, предусмотрена уголовная ответственность.