Долговая нагрузка на строительную сферу достигла почти 500%

Инвестиционная активность в России в начале 2026 года начала снижаться, пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Аналитики связывают это с длительной сверхжесткой денежно-кредитной политикой и допускают, что часть спада вызвана аномально холодной зимой. Однако даже без учета сезонного фактора текущий уровень вложений оценивается как очень низкий.

Особенно сильно проблемы затронули строительство, где, по оценке центра, спад закрепился: в январе снижение составило 5,5%, в феврале – еще 1,1% с учетом сезонности.

«Строительная сфера становится зоной острого кризиса, причем на довольно длительный период – на два-три года», – считают в ЦМАКП.

Дополнительное давление на бизнес оказывают растущие расходы на обслуживание кредитов: на выплату процентов компании уже направляют 37% прибыли, что является историческим максимумом.

Наиболее высокая долговая нагрузка фиксируется в машиностроении, деревообработке, сфере услуг и строительстве. У застройщиков чистые обязательства достигли 481% EBITDA – совокупный долг почти в пять раз превышает прибыль.

Гендиректор Zapusk Group Алексей Равинский пояснил, что девелоперам приходится вкладывать крупные средства задолго до получения выручки, а при высоких ставках стоимость такого цикла резко растет. В январе строительные компании России оказались с минимальным запасом контрактов менее чем на месяц, а в первом квартале объем строительных работ сократился на 10% год к году.

Ранее стало известно, что девять крупных российских застройщиков в 2025 году выплатили топ-менеджменту 10,4 млрд руб. – на 29,3% меньше, чем в прошлом году.