Открыта паромная переправа на остров Ольхон

В Иркутской области запустили переправу, которая соединяет материк и остров Ольхон. Соответствующее решение принято после проведения метеорологической проверки и оценки ледовой обстановки.

«Запуск паромов происходит после того, как ледовые условия гарантируют безопасность судоходства. В связи с нестабильной ледовой обстановкой пока возможны задержки рейсов», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Сейчас рейсы выполняют паромы «Дорожник» и «Семен Батагаев». С 1 июня к ним присоединятся «Ольхонские ворота» и буксир с баржей для перевозки тяжелой техники для проведения дорожных работ. В сутки они будут перевозить до 1260 автомобилей.

На переправе усилены меры безопасности. Сотрудники специализированной организации будут проводить досмотр транспортных средств на предмет провоза либо проноса запрещенных предметов, взрывчатых веществ, оружия.