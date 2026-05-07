Иммерсивный спектакль и творческие мастерские появились в Черемхово и Тулуне

Музей, где архивные фотографии оживают с помощью нейросетей, и библиотека с мастерскими по робототехнике и актёрскому мастерству — это не сценарий будущего, а реальные проекты, которые появились в Черемхово и Тулуне благодаря грантовому конкурсу «Города со знаком плюс» компании Эн+.

В Тулуне победа в конкурсе позволила открыть в креативном центре «Территория Б» пять современных тематических мастерских, встроенных в пространство городской библиотечной сети. Каждая имеет свой цвет и специализацию: в синей «Река Ия» учат графическому дизайну, в красной «Шишка» — варят свечи и занимаются выжиганием, в жёлтой «Дерево» работает мультистудия, оранжевое «АРТ-Депо» посвящено конструкторам, 3D-моделированию и робототехнике, а зелёный «Кот» — полиграфии, рисованию и актёрскому мастерству. Это превращает библиотеки в креативные хабы для детей и взрослых.

В Черемхове проект-победитель «Дом окнами в парк» на базе Музея имени Владимира Гуркина представил иммерсивный спектакль «Черёмуховый сад Владимира Гуркина». Черемхово — родина драматурга Владимира Гуркина, чья пьеса «Любовь и голуби» стала одним из самых любимых произведений отечественного театра и кино. Спектакль дополнил уже действующие с начала года заседания клуба «У Палыча», также организованные в рамках гранта. Новый формат ломает стереотипы о музеях, расширяет границы восприятия культуры и превращает Черемхово в новую точку притяжения культурного туризма Иркутской области.

В основе спектакля — инновационные технологии: с помощью нейросетей оживлены архивные фотографии и сгенерированы новые сцены, а для зрителей разработаны интерактивные приложения. Параллельно запущены аудиоэкскурсии «Пять лепестков черемухи», доступные для самостоятельного знакомства с наследием драматурга. Проект стал инструментом популяризации наследия знаменитого драматурга-земляка, предлагая глубокое погружение в его творчество через современные форматы.

Владимир Смагин, заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с региональными органами власти Эн+ Уголь:

— В прошлом году в географию грантового конкурса Эн+ впервые вошли два города ответственности нашего угольного бизнеса — Черемхово и Тулун. Одно дело выиграть грант, а другое реализовать проект, вдохнуть в него жизнь. Сегодня мы видим результат этой огромной работы.

Грантовый конкурс «Города со знаком плюс» становится инструментом реальных перемен: в обоих городах созданы принципиально новые точки притяжения, интересные как местным жителям, так и гостям региона.