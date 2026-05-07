Число убыточных банков в России с начала 2026 года выросло почти в 1,8 раза

Количество убыточных банков в России с начала 2026 года увеличилось почти в 1,8 раза: если на 1 января их было 34, то к началу марта стало 60. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Эти 60 игроков составляют 19,7% участников рынка, а в целом по кредитным организациям число убыточных достигло 79, или 22%, что является максимальным значением с 2022 года.

В пресс-службе ЦБ подтвердили, что доля убыточных банков в январе-феврале 2026 года несколько выросла, но в основном таковыми оказались небольшие игроки.

«Их совокупная доля в активах сектора не превышает 1%», – сообщили в регуляторе.

Там также отметили, что сами по себе убытки у отдельных банков не свидетельствуют о проблемах – нужно смотреть на финансовое положение в комплексе. На результат могут влиять отчисления в резервы по заемщикам, объем бизнеса, выбранная бизнес-модель, уровень конкуренции и сезонность рыночных условий.

Управляющий партнер «Рефинанс.ру» Денис Сочнев пояснил, что высокие ставки увеличили нагрузку на заемщиков, маржа кредитных организаций снизилась, а конкуренция за качественных заемщиков резко возросла.

Напомним, что на последнем заседании Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% годовых, а средняя ставка по накопительным счетам в топ-20 банков за апрель снизилась до 14,23%.