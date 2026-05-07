Опасные выбросы предприятий Красноярского края обнаружили в небе над Иркутском

Вредные вещества обнаружили в небе над Иркутском по итогам апреля 2026 года. Они сформировались как из-за местных источников, так и из-за предприятий Красноярского края, чьи выбросы принесло ветром. Это выявили ученые географического факультета ИГУ Саяна Вологжина и Кристина Лощенко.

Иркутский воздух сильно загрязнен бенз(а)пиреном, формальдегидом, взвешенными веществами, диоксидом азота, оксидом углерода, оксидом азота, взвешенными частицами РМ 10 и РМ 2,5, озоном. Зафиксированы и превышения средней суточной ПДК по диоксиду серы.

«Интересно, что высокие концентрации диоксида серы отмечались, несмотря на выпадение в предшествующие сутки слабого снега, который способствует вымыванию примесей из атмосферы. В то же время пик максимума концентраций пришелся на усиление ветра на высотах 5-9 км, где с сильными северо-западными и западными потоками происходил перенос воздушных масс с промышленных регионов Красноярского края», – пояснили исследователи.

Повышенное содержание вредных веществ отмечалось в начале и середине месяца, когда наблюдалась непогода, минимальные концентрации фиксировались в конце апреля – в этот период установилась теплая погода, на фоне которой обстановка улучшилась.