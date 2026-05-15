Вышел в свет майский номер Газеты Дело

Герой обложки в этот раз необычный: новый проект “1661” ГК “ДомСтрой”. Генеральный директор группы компаний Татьяна Красноштанова говорит, что в этом проекте сошлось все: концепция, локация, продукт, надежность застройщика. О том, почему она считает этот проект особенным, об исторической памяти и о том, куда движется компания, она рассказала в интервью нашей газете.
Актуальная тема – выбор загородного дома. Газета Дело провела круглый стол, пригласив представителей власти и экспертов-практиков обсудить, какие сложности ожидают тех, кто хочет переехать за город на пути к покупке дома, как их избежать, на что обращать внимание и вообще, как будет развиваться сегмент ИЖС в Иркутской области. Подробный отчет о дискуссии и советы экспертов читайте в этой номере.
Рекомендации, как не допустить проблемной “дебиторки” и что делать, если она все же накопилась, в интервью нашему изданию дал Алексей Черкашин, руководитель юридического бюро “ВС Консалт”.
Свое отражение в этом выпуске нашли два больших события в медицине Иркутска: открытия центра коррекции возрастной дальнозоркости “Медстандарт” и 10-летие Иркутского “Центра зрения”.
И конечно, в свежем номере вы найдете новости компаний, интервью, комментарии экспертов и важные события экономической жизни Иркутска.
«Любим Иркутск, строим масштабно». Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой», – о ценности истории, смелых планах и знаковом проекте «1661»
ГК «ДомСтрой» уже десять лет удерживает позиции в топ-3 застройщиков региона*. «Строить масштабно – это наш стиль», – говорит генеральный директор компании Татьяна Красноштанова. Сбавлять обороты девелопер не намерен, и запуск нового – знакового для Иркутска – проекта «1661» в разгар рыночной неопределенности – лучшее тому подтверждение. Мы поговорили о том, почему смена привычного вектора – это не риск, а продуманный расчет, куда движется компания и как превратить историческую память в ликвидный актив.
Первопроходцы вместо шаманов: Каким должен быть туристический код Байкальского региона
Иркутск и Байкал – две равновеликие силы. Как собрать их в единый туристический код, который регион ищет уже не один год? Чем опасна мода на «шаманов» и какой общий образ способен объединить и местных жителей, и взыскательных туристов? Об этом «Газете Дело» рассказал бренд-технолог Гомбо Зориктуев.
«Нестабильность» или «адаптация»? Эксперты разобрали экономику России на атомы
Российская экономика — это сложный организм, который одни эксперты называют «адаптирующимся», другие — «нестабильным», а третьи — «намеренно охлаждающимся». Свои мнением ведущие экономисты поделились на Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Нижний Новгород». Они объяснили, что на самом деле происходит с рынком труда, почему одни отрасли тонут, а другие растут на геополитике, и почему Россия ещё долго останется сырьевой державой, несмотря на все «тектонические сдвиги».
«Главная угроза бизнесу – это иллюзия контроля» Екатерина Савельева – о том, как компании теряют управление и зачем нужен взгляд на бизнес со стороны
«Большинство предпринимателей уверены, что контролируют бизнес. Именно в этот момент он начинает выходить из-под контроля», – говорит Екатерина Савельева, основатель и руководитель компании «Числовой порядок» (Санкт-Петербург). За ее плечами почти 20-летний опыт руководства крупным предприятием, возводящим мосты и линейные объекты по всей Сибири. Как этот опыт помогает ей анализировать сторонние проекты? Где сегодня ахиллесова пята бизнеса? Зачем строить пессимистический сценарий ? И для чего даже опытным управленцам нужен экспертный взгляд со стороны? Об этом она рассказала в интервью нашему изданию.
Миллион за характер: Сбер наградил предпринимателей. В Иркутске состоялся региональный этап ежегодной премии «Любимый малый бизнес»
«Чувствуете ли вы любовь от Сбера?» – спросили мы у победителя регионального этапа премии «Любимый малый бизнес» из Якутска. Он задумался. А потом ответил: «Знаете, мне кажется, эта премия не про то, что Сбер любит нас. Сбер – партнёр, он помогает. А премия про то, что мы, предприниматели, любим свой малый бизнес». Обычно разговор о малом бизнесе не обходится без слов «налоги», «ставки», «неплатежи». А здесь – праздник. Возможность выдохнуть и получить признание. Пожалуй, в этом и есть его главный смысл.
Новаторы иркутской офтальмологии. Антон Гарбарчук, «Центр зрения», – о команде, инновациях и вере в успех
Иркутский филиал сети офтальмологических клиник «Центр зрения» отмечает десятилетие. Его становление генеральный директор сети клиник и оптик «Центр зрения» и оптики Ocularia Антон Гарбарчук сравнивает с развитием десятилетнего ребёнка: ещё не совсем взрослый, но уже достаточно самостоятельный. Как филиал будет развиваться дальше? С какими планами входит в новую десятилетку? На какие инновационные технологии делают ставку в медицинском учреждении? И почему рекомендуют не откладывать лечение глаз до лучших времён? Об этом Антон рассказал в эксклюзивном интервью нашему изданию.
«Личный бренд – это не про деньги, а про доверие»
Имя Марии Гарбарчук – соосновательницы сети клиник «Центр зрения» и оптики Ocularia – в последнее время стойко ассоциируется с бизнес-проектом, которым она занимается вместе с супругом Антоном. По словам Марии, чуть больше двух лет назад она «вышла из тени мужа» и стала активно развивать свой личный бренд. «Теперь я могу однозначно порекомендовать всем предпринимателям – от мала до велика – заниматься этой деятельностью», – говорит Мария. В чем сила личного бренда? Как он влияет на развитие бизнеса? И зачем нужны мероприятия «не про деньги», а про доверие?
Новое зрение – за 8 секунд. Эксперт – о лазерной коррекции по технологии Smile Pro
Ученые утверждают, что к 2050 году половина населения нашей планеты будет иметь миопию. Но и технический прогресс не стоит на месте: хирургические методы лазерной коррекции зрения разрабатываются уже в течение 30 лет. Какие современные технологии позволяют решить проблему близорукости жителям Иркутской области? Рефракционный хирург «Центра зрения», доктор медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории, заслуженный врач РФ Олеся Писаревская ответила на вопросы Газеты Дело.
«Лучшее время заняться «дебиторкой» – сейчас»
«Сегодня борьба за ликвидность компании – это вопрос выживания. Мало законтрактоваться, мало выполнить контракт, надо еще и добиться получения денег», – напоминает Алексей Черкашин, руководитель юридического бюро ВС Консалт. Проблема просроченной дебиторской задолженности набирает остроту – за последние три года ее объем вырос вдвое, и динамика, по словам эксперта, нарастает. Почему контрагенту почти всегда выгодно не платить вовремя, и как с этим бороться? Когда госконтракт может уронить компанию на колени? Что делать, если вам уже не платят, и почему эту задачу лучше отдать на аутсорсинг? Об этом эксперт рассказал в интервью «Газете Дело».
«Сидеть, «прижав уши» ни у кого не получится». Александр Новолодский, ГК «МедСтандарт», – о реакции на охлаждение экономики и налоговое давление
Прогнозы экспертов на 2026 год не назовёшь оптимистичными: в частности, по мнению экономиста Владимира Сальникова (ВШЭ), мир окончательно переходит «от порядка к хаосу», а впереди нас ждёт «стая чёрных лебедей». Как на этом фоне чувствует себя медицинский бизнес, Газета Дело обсудила с генеральным директором ГК «МедСтандарт», врачом-офтальмологом, кандидатом медицинских наук Александром Новолодским. О первой реакции на современные реалии в экономике и о том, как меняется «МедСтандарт» на этом фоне – читайте в нашем интервью.
Синергия медицины, профессионализма и стиля. В Иркутске открылся специализированный центр коррекции возрастной дальнозоркости «Медстандарт»
По статистике, в Иркутске около 280 тысяч человек в возрасте 40+ страдают возрастной дальнозоркостью, или, говоря языком медицинским, пресбиопией. При этом, по словам генерального директора ГК «МедСтандарт» Александра Новолодского, парадокс ситуации заключается в том, что распространённой проблеме офтальмологи всегда уделяют внимание по остаточному принципу. «Мы решили, что будем специализированно заниматься этим направлением, потому что набрали пул компетенций и знаем, как это делать на высоком уровне», – отметил Александр Новолодский на открытии центра. Что такое пресбиопия, а также о новом центре и новых возможностях решения проблем со зрением – в нашем материале.
«Дом без стресса». Четыре «секрета» архитектора Анны Ушаровой
Как сделать опыт строительства загородного дома позитивным и вдохновляющим? Какие условия надо соблюсти, чтобы процесс был прозрачным, управляемым и с предсказуемым результатом? Как реально можно сэкономить время, деньги и ресурсы на строительстве без потери качества? Ответы на эти вопросы знает архитектор Анна Ушарова – своими профессиональными «секретами» она поделилась с читателями нашего издания.
Жизнь за городом – мечты и реальность: Что ждет покупателя на пути к своему дому?
70% россиян, согласно статистике, хотели бы жить за городом, но расстояние между мечтой и реальностью велико. На пути от «хочу» к «живу» встречаются юридические ловушки, финансовые ямы и масса строительных нюансов. Газета Дело собрала за круглым столом экспертов-практиков, которые рассказали о ситуации на рынке ИЖС, о тенденциях, возможностях и рисках, с которыми сталкиваются покупатели загородной недвижимости. Самые интересные тезисы - в нашем материале.
«Большинство проблем мы решили за вас». Антон Кондратьев – о том, почему построить дом в девелоперском поселке проще и безопаснее
«Не верьте рендерам, смотрите реальные объекты»: Кирилл Поляковский – о премиальном подходе в ИЖС
На рынке загородного домостроения Иркутской области Кирилла Поляковского знают как строителя объектов стоимостью в сотни миллионов рублей. Руководитель СК «Зодчий» отвечает за проекты, где цена – не только деньги, но и репутация. При этом за плечами у него не только премиум-объекты, но и участие в проекте «Глобальное утепление», где он столкнулся с эконом-сегментом, назвав опыт шокирующим. Это дает предпринимателю редкую оптику – видеть рынок целиком: от гниющих каркасников до взыскательных заказчиков, не прощающих ошибок.
«Загород – это очень разные форматы». Ольга Иванова, «Камертон», – о тонкостях выбора готового дома
Покупка готового дома снимает массу проблем, характерных для строительства с нуля. Однако она не исключает риски полностью – о том, как правильно выбирать загородную недвижимость, что такое настоящий поселок и в чем преимущества завершенного проекта, рассказала Ольга Иванова, генеральный директор «Олива Девелопмент», девелопер проекта «Камертон».
Застройщик полного цикла – ответственность на всех этапах. Павел Ильин – о том, как минимизировать риски на рынке ИЖС
Строить дом – начиная с выбора земельного участка и заканчивая отделкой помещений – надо с одной компанией, уверен руководитель СК «Новый дом» Павел Ильин. Нашему изданию он прокомментировал, в чём преимущество такого подхода, и как выбрать достойного подрядчика, который будет нести ответственность за конечный результат в целом.
«Не верьте стереотипам!». Компания «Сибиряк» доказывает, что в доме из бруса жить тепло
«И у готовых домов, и у стройки по договору подряда есть свой покупатель. Каждый выбирает то, что ему важно: скорость и определенность или контроль и индивидуальность», – говорит Александр Халтурин, застрощий домов серии «Сибиряк». Компания специализируется на брусовых домах – как готовых, так и под заказ. Почему набирает популярность договор подряда? Что дает клиенту аккредитация проекта в ДОМ.РФ? И почему в брусовом доме, вопреки предрассудкам, жить тепло, он рассказал нашему изданию.
Не остаться без денег и дома: Татьяна Рейтер – о том, как выбирать земельный участок и застройщика
Как правильно выбирать земельный участок под строительство индивидуального дома? На какие нюансы надо обратить внимание при выборе застройщика, чтобы не остаться без денег, земли и дома? Зачем надо проверять информацию о подрядчике, выезжая на его объекты? На эти вопросы в ходе круглого стола «Дом за городом: как превратить "хочу” в “живу”» ответила Татьяна Рейтер – руководитель строительной компании «Деловой АККОРД» и агентства загородной недвижимости «РейтВектор».
«Дом за 6 млн – это ещё не жильё»: Максим Гук – о разрыве на рынке ИЖС
В иркутском ИЖС образовался ценовой разрыв: дома за 6 млн рублей – это, по словам строителей, полуфабрикат, а качественное жильё стартует от 10 млн и выходит за лимиты льготной ипотеки. Между ними – формат «дом под тапочки» за 8 млн, придуманный специально под госпрограммы. Почему он не стал массовым, Газете Дело объяснил Максим Гук, руководитель СК «Коробка».
Здоровье и естественность. Главные бьюти-тренды 2026 года
Как меняется в последнее время рынок красоты, какие тренды влияют на технологии в сфере косметологии, что характерно для сферы парикмахерских услуг и какие инновационные препараты для ухода за волосами появились сейчас на рынке? Экспертным мнением по этим и другим актуальным вопросам бьюти-индустрии с читателями Газеты Дело поделились ведущие специалисты сети салонов красоты «АРТ».
«Восход 03» – это история о том, как проявляться в мире, оставаясь собой». Алёна Усова, SistersModels, приоткрывает секреты модного события, которого ждет город
30 мая в Иркутске состоится показ-перфоманс «Восход 03» – ежегодное событие школы и агентства SistersModels*, которое проводится совместно с брендинговым агентством «Но.Дизайн». В этом году для проекта выбрана нетривиальная площадка – шоу-рум автохолдинга «Первая Автоколонна», партнера показа. Впрочем, выбор идеально укладывается в концепцию шоу – смелость быть собой и выбирать свой путь. Чем «Восход» отличается от классического модного показа? Какие смыслы закладывают в идею шоу его организаторы? Что увидят зрители? Об этом мы спросили Алёну Усову, основателя школы и агентства SistersModels.
От биржи до бензобака: как БРК гарантирует качество топлива
«Наша компания заправляет машины скорой помощи, агропромышленные и транспортные предприятия, от бесперебойной работы которых зависит стабильность повседневной жизни тысяч людей», - подчеркивает руководитель сети АЗС БРК Вероника Шородок. Она рассказала, как поддерживается высокое качество топлива, почему «разбодяженный» бензин сегодня немыслим и зачем водителям топливная дисциплина.
Предупрежден – значит, вооружен. Константин Зимин, МТС, – о том, как цифровые технологии помогают контролировать паводковую обстановку
Иркутская область готовится к весенним паводкам: в зону риска в регионе традиционно попадают около 100 населённых пунктов, а это 5 тысяч домов, 18 тысяч жителей. А еще – десятки предприятий, от ферм до ГОКов, мосты, линейные объекты… Предотвратить разгул стихии нельзя, но можно принять меры для того, чтобы снизить ущерб от разлива рек. О том, как современные цифровые технологии помогают контролировать паводковую обстановку, а в случае ЧС выиграть самое ценное в борьбе с ней – время, – рассказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.