Вышел в свет майский номер Газеты Дело

Герой обложки в этот раз необычный: новый проект “1661” ГК “ДомСтрой”. Генеральный директор группы компаний Татьяна Красноштанова говорит, что в этом проекте сошлось все: концепция, локация, продукт, надежность застройщика. О том, почему она считает этот проект особенным, об исторической памяти и о том, куда движется компания, она рассказала в интервью нашей газете.

Актуальная тема – выбор загородного дома. Газета Дело провела круглый стол, пригласив представителей власти и экспертов-практиков обсудить, какие сложности ожидают тех, кто хочет переехать за город на пути к покупке дома, как их избежать, на что обращать внимание и вообще, как будет развиваться сегмент ИЖС в Иркутской области. Подробный отчет о дискуссии и советы экспертов читайте в этой номере.

Рекомендации, как не допустить проблемной “дебиторки” и что делать, если она все же накопилась, в интервью нашему изданию дал Алексей Черкашин, руководитель юридического бюро “ВС Консалт”.

Свое отражение в этом выпуске нашли два больших события в медицине Иркутска: открытия центра коррекции возрастной дальнозоркости “Медстандарт” и 10-летие Иркутского “Центра зрения”.

И конечно, в свежем номере вы найдете новости компаний, интервью, комментарии экспертов и важные события экономической жизни Иркутска.

«Любим Иркутск, строим масштабно». Татьяна Красноштанова, «ДомСтрой», – о ценности истории, смелых планах и знаковом проекте «1661» ГК «ДомСтрой» уже десять лет удерживает позиции в топ-3 застройщиков региона*. «Строить масштабно – это наш стиль», – говорит генеральный директор компании Татьяна Красноштанова. Сбавлять обороты девелопер не намерен, и запуск нового – знакового для Иркутска – проекта «1661» в разгар рыночной неопределенности – лучшее тому подтверждение. Мы поговорили о том, почему смена привычного вектора – это не риск, а продуманный расчет, куда движется компания и как превратить историческую память в ликвидный актив.

Иркутск и Байкал – две равновеликие силы. Как собрать их в единый туристический код, который регион ищет уже не один год? Чем опасна мода на «шаманов» и какой общий образ способен объединить и местных жителей, и взыскательных туристов? Об этом «Газете Дело» рассказал бренд-технолог Гомбо Зориктуев.

Российская экономика — это сложный организм, который одни эксперты называют «адаптирующимся», другие — «нестабильным», а третьи — «намеренно охлаждающимся». Свои мнением ведущие экономисты поделились на Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Нижний Новгород». Они объяснили, что на самом деле происходит с рынком труда, почему одни отрасли тонут, а другие растут на геополитике, и почему Россия ещё долго останется сырьевой державой, несмотря на все «тектонические сдвиги».

«Большинство предпринимателей уверены, что контролируют бизнес. Именно в этот момент он начинает выходить из-под контроля», – говорит Екатерина Савельева, основатель и руководитель компании «Числовой порядок» (Санкт-Петербург). За ее плечами почти 20-летний опыт руководства крупным предприятием, возводящим мосты и линейные объекты по всей Сибири. Как этот опыт помогает ей анализировать сторонние проекты? Где сегодня ахиллесова пята бизнеса? Зачем строить пессимистический сценарий ? И для чего даже опытным управленцам нужен экспертный взгляд со стороны? Об этом она рассказала в интервью нашему изданию.

«Чувствуете ли вы любовь от Сбера?» – спросили мы у победителя регионального этапа премии «Любимый малый бизнес» из Якутска. Он задумался. А потом ответил: «Знаете, мне кажется, эта премия не про то, что Сбер любит нас. Сбер – партнёр, он помогает. А премия про то, что мы, предприниматели, любим свой малый бизнес». Обычно разговор о малом бизнесе не обходится без слов «налоги», «ставки», «неплатежи». А здесь – праздник. Возможность выдохнуть и получить признание. Пожалуй, в этом и есть его главный смысл.

Иркутский филиал сети офтальмологических клиник «Центр зрения» отмечает десятилетие. Его становление генеральный директор сети клиник и оптик «Центр зрения» и оптики Ocularia Антон Гарбарчук сравнивает с развитием десятилетнего ребёнка: ещё не совсем взрослый, но уже достаточно самостоятельный. Как филиал будет развиваться дальше? С какими планами входит в новую десятилетку? На какие инновационные технологии делают ставку в медицинском учреждении? И почему рекомендуют не откладывать лечение глаз до лучших времён? Об этом Антон рассказал в эксклюзивном интервью нашему изданию.

Имя Марии Гарбарчук – соосновательницы сети клиник «Центр зрения» и оптики Ocularia – в последнее время стойко ассоциируется с бизнес-проектом, которым она занимается вместе с супругом Антоном. По словам Марии, чуть больше двух лет назад она «вышла из тени мужа» и стала активно развивать свой личный бренд. «Теперь я могу однозначно порекомендовать всем предпринимателям – от мала до велика – заниматься этой деятельностью», – говорит Мария. В чем сила личного бренда? Как он влияет на развитие бизнеса? И зачем нужны мероприятия «не про деньги», а про доверие?

Ученые утверждают, что к 2050 году половина населения нашей планеты будет иметь миопию. Но и технический прогресс не стоит на месте: хирургические методы лазерной коррекции зрения разрабатываются уже в течение 30 лет. Какие современные технологии позволяют решить проблему близорукости жителям Иркутской области? Рефракционный хирург «Центра зрения», доктор медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории, заслуженный врач РФ Олеся Писаревская ответила на вопросы Газеты Дело.

«Сегодня борьба за ликвидность компании – это вопрос выживания. Мало законтрактоваться, мало выполнить контракт, надо еще и добиться получения денег», – напоминает Алексей Черкашин, руководитель юридического бюро ВС Консалт. Проблема просроченной дебиторской задолженности набирает остроту – за последние три года ее объем вырос вдвое, и динамика, по словам эксперта, нарастает. Почему контрагенту почти всегда выгодно не платить вовремя, и как с этим бороться? Когда госконтракт может уронить компанию на колени? Что делать, если вам уже не платят, и почему эту задачу лучше отдать на аутсорсинг? Об этом эксперт рассказал в интервью «Газете Дело».

«Сидеть, «прижав уши» ни у кого не получится». Александр Новолодский, ГК «МедСтандарт», – о реакции на охлаждение экономики и налоговое давление Прогнозы экспертов на 2026 год не назовёшь оптимистичными: в частности, по мнению экономиста Владимира Сальникова (ВШЭ), мир окончательно переходит «от порядка к хаосу», а впереди нас ждёт «стая чёрных лебедей». Как на этом фоне чувствует себя медицинский бизнес, Газета Дело обсудила с генеральным директором ГК «МедСтандарт», врачом-офтальмологом, кандидатом медицинских наук Александром Новолодским. О первой реакции на современные реалии в экономике и о том, как меняется «МедСтандарт» на этом фоне – читайте в нашем интервью.

Синергия медицины, профессионализма и стиля. В Иркутске открылся специализированный центр коррекции возрастной дальнозоркости «Медстандарт» По статистике, в Иркутске около 280 тысяч человек в возрасте 40+ страдают возрастной дальнозоркостью, или, говоря языком медицинским, пресбиопией. При этом, по словам генерального директора ГК «МедСтандарт» Александра Новолодского, парадокс ситуации заключается в том, что распространённой проблеме офтальмологи всегда уделяют внимание по остаточному принципу. «Мы решили, что будем специализированно заниматься этим направлением, потому что набрали пул компетенций и знаем, как это делать на высоком уровне», – отметил Александр Новолодский на открытии центра. Что такое пресбиопия, а также о новом центре и новых возможностях решения проблем со зрением – в нашем материале.

«Дом без стресса». Четыре «секрета» архитектора Анны Ушаровой Как сделать опыт строительства загородного дома позитивным и вдохновляющим? Какие условия надо соблюсти, чтобы процесс был прозрачным, управляемым и с предсказуемым результатом? Как реально можно сэкономить время, деньги и ресурсы на строительстве без потери качества? Ответы на эти вопросы знает архитектор Анна Ушарова – своими профессиональными «секретами» она поделилась с читателями нашего издания.

70% россиян, согласно статистике, хотели бы жить за городом, но расстояние между мечтой и реальностью велико. На пути от «хочу» к «живу» встречаются юридические ловушки, финансовые ямы и масса строительных нюансов. Газета Дело собрала за круглым столом экспертов-практиков, которые рассказали о ситуации на рынке ИЖС, о тенденциях, возможностях и рисках, с которыми сталкиваются покупатели загородной недвижимости. Самые интересные тезисы - в нашем материале.

«Что такое дом в организованном поселке, да еще и в границах проекта КРТ? Это значит, что большинство проблем за вас уже решили девелопер и государство в лице федерального оператора», – отмечает Антон Кондратьев, руководитель компании «ВСС Дом» (Группа компаний «Востсибстрой»), девелопер проекта пригородного района Ново-Ямской. Юридически чистая земля, социальная инфраструктура и подведенные инженерные сети – базовые преимущества таких проектов. А еще – продуманное планирование, единая архитектурная концепция, проверенные застройщики и комфортная транспортная доступность. Как правильно подойти к переезду за город и почему девелоперский поселок – это хороший выбор, Антон Кондратьев рассказал на круглом столе Газеты Дело.

На рынке загородного домостроения Иркутской области Кирилла Поляковского знают как строителя объектов стоимостью в сотни миллионов рублей. Руководитель СК «Зодчий» отвечает за проекты, где цена – не только деньги, но и репутация. При этом за плечами у него не только премиум-объекты, но и участие в проекте «Глобальное утепление», где он столкнулся с эконом-сегментом, назвав опыт шокирующим. Это дает предпринимателю редкую оптику – видеть рынок целиком: от гниющих каркасников до взыскательных заказчиков, не прощающих ошибок.

Покупка готового дома снимает массу проблем, характерных для строительства с нуля. Однако она не исключает риски полностью – о том, как правильно выбирать загородную недвижимость, что такое настоящий поселок и в чем преимущества завершенного проекта, рассказала Ольга Иванова, генеральный директор «Олива Девелопмент», девелопер проекта «Камертон».

Строить дом – начиная с выбора земельного участка и заканчивая отделкой помещений – надо с одной компанией, уверен руководитель СК «Новый дом» Павел Ильин. Нашему изданию он прокомментировал, в чём преимущество такого подхода, и как выбрать достойного подрядчика, который будет нести ответственность за конечный результат в целом.

«И у готовых домов, и у стройки по договору подряда есть свой покупатель. Каждый выбирает то, что ему важно: скорость и определенность или контроль и индивидуальность», – говорит Александр Халтурин, застрощий домов серии «Сибиряк». Компания специализируется на брусовых домах – как готовых, так и под заказ. Почему набирает популярность договор подряда? Что дает клиенту аккредитация проекта в ДОМ.РФ? И почему в брусовом доме, вопреки предрассудкам, жить тепло, он рассказал нашему изданию.

Как правильно выбирать земельный участок под строительство индивидуального дома? На какие нюансы надо обратить внимание при выборе застройщика, чтобы не остаться без денег, земли и дома? Зачем надо проверять информацию о подрядчике, выезжая на его объекты? На эти вопросы в ходе круглого стола «Дом за городом: как превратить "хочу” в “живу”» ответила Татьяна Рейтер – руководитель строительной компании «Деловой АККОРД» и агентства загородной недвижимости «РейтВектор».

В иркутском ИЖС образовался ценовой разрыв: дома за 6 млн рублей – это, по словам строителей, полуфабрикат, а качественное жильё стартует от 10 млн и выходит за лимиты льготной ипотеки. Между ними – формат «дом под тапочки» за 8 млн, придуманный специально под госпрограммы. Почему он не стал массовым, Газете Дело объяснил Максим Гук, руководитель СК «Коробка».

Здоровье и естественность. Главные бьюти-тренды 2026 года Как меняется в последнее время рынок красоты, какие тренды влияют на технологии в сфере косметологии, что характерно для сферы парикмахерских услуг и какие инновационные препараты для ухода за волосами появились сейчас на рынке? Экспертным мнением по этим и другим актуальным вопросам бьюти-индустрии с читателями Газеты Дело поделились ведущие специалисты сети салонов красоты «АРТ».

«Восход 03» – это история о том, как проявляться в мире, оставаясь собой». Алёна Усова, SistersModels, приоткрывает секреты модного события, которого ждет город 30 мая в Иркутске состоится показ-перфоманс «Восход 03» – ежегодное событие школы и агентства SistersModels*, которое проводится совместно с брендинговым агентством «Но.Дизайн». В этом году для проекта выбрана нетривиальная площадка – шоу-рум автохолдинга «Первая Автоколонна», партнера показа. Впрочем, выбор идеально укладывается в концепцию шоу – смелость быть собой и выбирать свой путь. Чем «Восход» отличается от классического модного показа? Какие смыслы закладывают в идею шоу его организаторы? Что увидят зрители? Об этом мы спросили Алёну Усову, основателя школы и агентства SistersModels.

От биржи до бензобака: как БРК гарантирует качество топлива «Наша компания заправляет машины скорой помощи, агропромышленные и транспортные предприятия, от бесперебойной работы которых зависит стабильность повседневной жизни тысяч людей», - подчеркивает руководитель сети АЗС БРК Вероника Шородок. Она рассказала, как поддерживается высокое качество топлива, почему «разбодяженный» бензин сегодня немыслим и зачем водителям топливная дисциплина.