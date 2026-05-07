Контейнерные перевозки по ж/д маршруту Китай – Европа через РФ выросли на 45% за март

Война на Ближнем Востоке фактически остановила движение через Ормузский пролив и серьезно повлияла на судоходство через Суэцкий канал, через который исторически шло 80-90% товарооборота между Китаем и Европой. На этом фоне резко вырос интерес мирового бизнеса к трансконтинентальному железнодорожному маршруту Китай – Европа, проходящему через Россию, Казахстан и Белоруссию.

«На фоне угроз в Красном море и нестабильной работы Суэцкого канала интерес грузоотправителей к этому маршруту возрос: за март 2026 года объем перевозок контейнеров между Китаем и Европой через территорию этих стран увеличился на 45% – с 21 тыс. до 31 тыс. ДФЭ», – сообщил «Известиям» министр транспорта Андрей Никитин.

Он также подчеркнул, что маршрут представляет собой сеть, связывающую более 120 китайских городов с 200 пунктами назначения в десятках стран Европы.

По Трансъевразийскому маршруту груз доставляют в среднем за 12-15 дней, тогда как морской путь занял бы сейчас от 40 до 45 суток из-за кризиса в Суэцком канале. После наложения санкций Евросоюза с маршрута практически полностью ушла сложная электроника, серверы, чипы и полупроводники, и сегодня железная дорога превратилась прежде всего в коридор для потребительского рынка – по ней перевозят миллионы посылок электронной коммерции Shein и AliExpress, требующих быстрой доставки.

Напомним, что 20 апреля Ормузский пролив вновь оказался фактически закрыт для коммерческого судоходства. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, по данным Bloomberg, движение по этому каналу прекратилось после кратковременного восстановления и первого случая захвата иранского судна американскими силами.