На переправе на остров Ольхон впервые ввели досмотр

На паромной переправе «Сахюрта – остров Ольхон» через пролив Ольхонские ворота 7 мая официально открылась навигация, которая была перенесена на несколько дней из-за нестабильной ледовой обстановки. В этом году на переправе впервые введен досмотр транспорта и пассажиров. Усиление мер безопасности призвано исключить провоз опасных предметов на остров.

«В этом году на переправе усилены меры безопасности: теперь транспорт и пассажиры будут проходить досмотр, чтобы исключить провоз опасных предметов. Это важный шаг для защиты всех, кто отправляется на остров», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Напомним, что сейчас на линии работают два парома: «Дорожник» и «Семен Батагаев». Первый перевозит 50 человек и 8 легковых автомобилей, второй – до 100 человек и 16 легковых машин. С 1 июня к ним присоединятся еще два судна: паром «Ольхонские ворота» и баржа для тяжелой техники. Летом ежедневно паромы будут совершать 15 рейсов, пропускная способность переправы составит 1 260 автомобилей в сутки.


