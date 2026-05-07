Дефляция в России: Что дорожает, а что дешевеет?

С 28 апреля по 4 мая в России впервые в этом году зафиксирована недельная дефляция. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, по оценке Росстата, индекс потребительских цен снизился на 0,02% после роста на 0,05% неделей ранее, а годовая инфляция на 4 мая замедлилась до 5,56%.

«С начала года инфляция составила 3,19%, по оценке Минэкономразвития она замедлилась с 5,72% до 5,6%», — приводит данные эксперт. По словам Чернова, уточненные данные Росстата за апрель выйдут 15 мая.

Аналитик поясняет, что главная причина недельного снижения цен связана с плодоовощной продукцией. «Она подешевела на 2,66%. Сильнее всего снизились цены на огурцы (-11,6%) и помидоры (-7,5%). Также дешевели яйца (-1%), рис (-0,4%), свинина (-0,3%), сливочное масло (-0,1%)», — сообщает Чернов.

При этом, по словам эксперта, отдельные позиции продолжили дорожать. «Цены на капусту, лук, морковь поднялись на 2,84%, 1,25% и 1% соответственно. Сахар стал дороже на 0,3%, стоимость говядины повысилась на 0,2%», — уточняет Чернов. «Это показывает, что снижение инфляции пока во многом связано с сезонным фактором, а не с равномерным охлаждением всех цен», — подчеркивает аналитик.

Говоря о непродовольственном сегменте, эксперт отмечает, что рост цен составил символическую 0,01%. «Бензин и дизтопливо подорожали на 0,1% и 0,09%, стоимость иномарок повысилась на 0,02%, отечественные автомобили не изменились в цене. При этом электроника и бытовая техника подешевела на 0,53%, обувь — на 0,3%, одежда — на 0,2%», — приводит данные Чернов.

По информации аналитика, цены на услуги в целом выросли на 0,5%. «Отдых в санаториях подорожал на 2,5%, расценки гостиниц повысились на 1,2%», — сообщает Чернов. «Это важный сигнал перед летним сезоном, потому что именно услуги остаются одной из самых устойчивых частей инфляции», — подчеркивает эксперт.

«Для Банка России эти данные выглядят позитивно, но пока недостаточны для быстрого снижения ставки», — считает Чернов. По его словам, ЦБ 24 апреля установил ставку на уровне 14,5%, указав на стабильное повышение роста цен в пределах 4–5% в пересчете на год. «Регулятор также сохранил прогноз инфляции на 2026 год на уровне 4,5–5,5%», — уточняет аналитик.

Эксперт обращает внимание, что дополнительным ограничением остаются инфляционные ожидания. «По данным ЦБ и инФОМ, в апреле ожидания населения на год вперед снизились до 12,9% после 13,4% в марте, но все еще остаются повышенными», — сообщает Чернов. «Ценовые ожидания бизнеса в апреле почти не изменились и составили 19,6 п., а ожидаемый предприятиями рост отпускных цен на следующие 3 месяца снизился до 4,7% в пересчете на год», — добавляет аналитик.

«Наш основной прогноз сейчас предполагает, что при сохранении недельной инфляции около нуля и дальнейшем снижении инфляционных ожиданий ЦБ сможет продолжить осторожное смягчение монетарной политики на июньском заседании», — прогнозирует Чернов. «Наиболее вероятным шагом пока выглядит снижение ставки еще на 50 б.п., до 14,0%», — считает эксперт.

По мнению Чернова, более резкое снижение пока выглядит преждевременным из-за устойчивого роста цен в услугах, повышенных ожиданий населения и внешних рисков, в первую очередь ситуации вокруг Ормуза и мировых сырьевых цен, которые способны разогнать глобальную инфляцию. «В апрельском обзоре World Economic Outlook МВФ повысил прогноз глобальной инфляции на 2026 год до 4,4%, а на 2027 год до 3,7%, связав пересмотр именно с ростом сырьевых и энергетических рисков из-за войны на Ближнем Востоке», — заключает Владимир Чернов.