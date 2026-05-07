Детей эвакуировали из Катангского района Приангарья из-за паводков

Катангский район Иркутской области оказался под угрозой паводков. В связи с этим власти приняли превентивные меры.

«Специалисты готовы в случае необходимости принимать дополнительные меры. Принято решение превентивно вывезти детей их населенных пунктов Катангского района на время паводка. Школьники прибудут в Иркутск сегодня вечером», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

Непростая обстановка на Нижней Тунгуске и ее основных притоках. Близки к критическим отметкам значения на реке Непе в районе населенных пунктов Токма и Ика. Организовано круглосуточное дежурство спасателей, оказывается адресная помощь.

Также под контролем обстановка в Киренском районе. На Лене отмечается ледоход. По информации местной администрации, в районе села Кривая Лука сформировался затор льда, фиксируется значительный подъем уровня воды.

Продолжаются инженерные мероприятия по укреплению береговой линии на реках Лена и Киренга. В готовности находится группа взрывников пожарно-спасательной службы Иркутской области. Задействована беспилотная авиация.