Более 30 памятников восстановят в Иркутской области за счет инвесторов

Свыше 30 объектов культурного наследия будут восстановлены в Иркутской области по программе льготного кредитования от госкорпорации «ДОМ.РФ». Подробности рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Всего в программе льготного кредитования 33 объекта в Иркутской области. Они находятся в Иркутске, Усолье-Сибирском, Тулуне, селе Александровское Боханского района. В их числе памятники истории и культуры федерального значения. В программе по их восстановлению хорошие условия», – пояснил глава региона.

Если здания будут приспособлены под гостиничный комплекс, то ставка составит 6% годовых, если их будут использовать для других целей – до 9% годовых.

Сейчас инвесторы подали заявки на восстановление 12 объектов. Служба по охране культурного наследия совместно с муниципалитетами продолжает поиск желающих отреставрировать остальные здания. По данным властей, все они имеют удобное расположение и могут быть приспособлены для разных целей, в том числе для ведения бизнеса.